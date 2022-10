Perugia, accoltellato gestore di un ristorante del centro: dipendente fermato dai carabinieri

Francesca Marruco 20 ottobre 2022 a

a

a

Accoltellato nella cucina del ristorante che gestisce. E’ successo ieri sera in un locale nel centro storico di Perugia. La scia di sangue era visibile fino a corso Vannucci. Lì infatti l’uomo è andato a chiedere aiuto mentre perdeva sangue per le ferite alla mano e al volto che gli avrebbe procurato un dipendente all’interno del locale. Secondo quanto emerge, a soccorrere il quarantenne, un italiano noto nell'ambiente della ristorazione, sono stati i farmacisti della vicina farmacia Lemmi, prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Accoltellato a Fontivegge: 26enne in prognosi riservata

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Perugia guidata dal comandante, Tamara Nicolai. I militari hanno fermato il presunto aggressore - il dipendente di origine straniera - e lo hanno portato in caserma insieme ad altre persone ritenute informate sui fatti. Il ferito invece è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso.

Tentato omicidio in via Settevalli: resta in carcere l'aggressore

Una volta arrivato sarebbe stato portato d’urgenza in sala operatoria ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire i motivi dell’aggressione, mentre la posizione dell’uomo fermato dai militari è al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Accoltella il vicino di casa: condannato a 7 anni per tentato omicidio



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.