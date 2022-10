Foligno, acquista 14 mila euro di bitcoin. Ma è una truffa: broker a processo

Susanna Minelli 21 ottobre 2022 a

Acquista 14 mila euro di bitcoin con la promessa da parte del broker che glieli ha venduti di vederne lievitato vertiginosamente il valore nel raggio di appena due mesi, ma si ritrova con un pugno di mosche in mano. La vicenda è finita in tribunale e mercoledì scorso si è svolta la prima udienza in cui si è aperto il dibattimento. La prossima udienza, presso il Tribunale di Spoleto si terrà il 3 febbraio prossimo, e in questa sede verranno ascoltati i test.

Una storia che ha inizio negli scorsi mesi, quando la vittima dell'ipotetica truffa (il condizionale è d'obbligo), un 48enne folignate, viene a contatto tramite un conoscente con un sedicente broker (un uomo proveniente dal Sud Italia ma residente da anni a Spoleto) che gli illustra come attraverso l'acquisto di un pacchetto di cryptovalute da 14 mila euro nel raggio di due mesi sarebbe arrivato a guadagnarne circa 500mila. Una proposta allettante per la vittima, assistita legalmente dall'avvocato Duilio Brodoloni, che tuttavia nel raggio di poco, dopo aver effettuato un bonifico di 14mila euro a una società estera, si rende conto di non aver ottenuto i guadagni promessi. Ma anzi, di aver perduto anche la cifra investita. Da qui la decisione di intraprendere le vie legali per cercare di essere risarcito.

Ma che cosa sono nel concreto questi bitcoin, di cui si sente molto parlare? Il bitcoin è una criptovaluta, ovvero una moneta digitale che, a differenza delle monete tradizionali, non esiste in forma fisica e non è controllata né gestita da alcuna autorità centrale. Il suo valore è determinato unicamente dalla leva domanda e offerta: utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione della proprietà dei bitcoin.

I trasferimenti sono definiti come un cambio di proprietà della valuta e vengono effettuati senza la necessità di un ente esterno che debba fare da supervisore tra le parti. Tale modalità di interscambio rende impossibile annullare la transazione e quindi riappropriarsi delle monete che hanno, nel frattempo, cambiato di proprietà.



