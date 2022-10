Umbria, ottobrata bis. Cavallucci (Perugia meteo): "Punte di 29 gradi nei prossimi giorni"

21 ottobre 2022 a

Dall’allarme siccità alle foglie che non cadono, dalle fioriture anomale alle allergie: a ottobre le temperature sono quelle di giugno e l’autunno è solo sulla carta. Michele Cavallucci, componente dello staff di Perugia Meteo e vicedirettore dell’Osservatorio meteo-sismico Anc carabinieri di Perugia, parla di una situazione che dal punto di vista meteorologico resta, al momento, “bloccata”.

Cavallucci, siamo davanti a un’ottobrata bis?

L’anomalia dei prossimi giorni non sarà soltanto nella temperatura ma nella persistenza di valori assolutamente fuori da qualsiasi precedente per molti giorni, probabilmente sino a fine mese, con temperature di 8-10 gradi sopra la norma.

Quasi un’estate prolungata...

Si, anche se poi l’inversione termica e la durata maggiore progressiva della notte fa calare i valori minimi con nebbie che diventano sempre più estese e accumulo degli inquinanti nei bassi strati, nelle zone pianeggianti delle periferie e della città umbre.

E’ una situazione che può essere definita preoccupante?

L’ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell’aria indica, dall’inizio dell’anno a oggi, undici sforamenti di Pm10 a Perugia. Una siccità così prolungata, associata a una ventilazione quasi assente, non fa che aumentare gli accumuli di inquinanti portando, soprattutto nelle zone pianeggianti, un’aria decisamente insalubre.

Cosa dobbiamo aspettarci nel più lungo periodo?

Fino al 27 ottobre, con tutte le precauzioni del caso, sembra che la tendenza resti quella di un tempo decisamente mite con temperature che potranno arrivare anche intorno ai 25 - 26 gradi nelle ore più calde con punte di 28-29 gradi tra domenica e lunedì. Man mano che ci addentriamo verso novembre potremmo assistere a un cambio repentino con temperature

anche molto fredde. Ma è impossibile capire se ci sarà una inversione di tendenza dal punto di vista delle precipitazioni.

Questo mese di ottobre e in generale il 2022 può rappresentare un record?

Sì, la media delle temperature di questo ottobre potrebbe rappresentare, per l’Umbria, un record da quando vengono effettuate le rilevazioni. Ma ciò che rende questa situazione ancora più eccezionale è il fatto che ormai dal 2017 piove sempre molto meno rispetto alla media del periodo. Una sequenza come quella 2017-2022 non la si registrava da almeno 50 anni. Poi la siccità si alterna a eventi estremi per cui, solo a settembre ci sono zone che hanno accumulato anche quasi 400 millimetri di pioggia, molto di più di quanto piovuto da gennaio ad agosto. Eppure il Tevere è già tornato a livelli bassissimi.

Cosa c’è dietro questi cambiamenti climatici?

Si fanno tante teorie ma al momento, in realtà, di certezze ce ne sono poche.

