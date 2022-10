Umbria: Spoleto, il canile diventa modello da imitare

Rosella Solfaroli 21 ottobre 2022 a

Un percorso di riscatto sociale per cani senza famiglia e persone detenute, in grado di favorire l’adozione degli animali e l’inclusione lavorativa per autori di reato. E’ una costante battaglia contro alle aggiudicazioni dei bandi al massimo ribasso per dire “basta” ai canili lager. Grazie a tutto questo, Spoleto si candida come modello virtuoso per la gestione del canile comunale.

“Negli ultimi anni – come spiega Federica Faiella, vicepresidente di Cave Canem, la Fondazione ideatrice di Fuori dalle gabbie, progetto partito due anni fa e che vede una attiva collaborazione tra il canile comunale e il carcere di Maiano per la gestione deli amici a quattrozampe - abbiamo visto amministrazioni comunali bandire e spesso aggiudicare gare prevedendo l’affidamento della gestione massimo ribasso o pari a quello a base d’asta con quotazioni che oscillano tra 1,73 euro e 2,70 al giorno per cane (Iva esclusa). Importi insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di animali già costretti in un contesto detentivo qual è un canile rifugio. Basti pensare che l’Autorità nazionale anticorruzione, già nel 2016, ha dichiarato di ritenere appropriato che un Comune preveda un importo oscillante tra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per cane”. E questo spiega, in qualche modo, la scelta da parte dell’amministrazione comunale di Spoleto che, a fine agosto scorso, previo avviso pubblico, ha optato per una gestione diversa rispetto a quella che c’è stata per 15 anni alla struttura di Colle Marozzo vista la migliore offerta da parte del nuovo gestore, le cooperative sociali Ariel e B+. Nel frattempo la petizione contro i canili lager, promossa dalla stessa Fondazione, ha raggiunto e superato quota 7 mila sottoscrizioni online. Al tempo stesso Cave Canem sta lavorando per implementare un sistema di accoglienza al pubblico, finalizzato alle adozioni dei cani ospitati dal canile comunale di Spoleto.

Grazie anche al coinvolgimento di alcune figure chiave, tra cui educatori cinofili preposti alla pianificazione e realizzazione di percorsi di recupero comportamentale per i cani ‘difficili’. Anche la struttura stessa subirà dei cambiamenti, anche attraverso una redistribuzione degli spazi, con il supporto delle persone detenute. Continua e si amplia, inoltre, l’attività della sede secondaria del canile, in una zona adiacente al carcere e gestita da altre due persone detenute: il piccolo rifugio ha da poco accolto otto nuovi cani, per due dei quali c’è già stata una adozione. (La petizione è online sul sito internet della Fondazione: https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione-firma-la-petizione/).

