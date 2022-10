Umbria, busta paga più pesante per 16 mila lavoratori

21 ottobre 2022 a

Busta paga più pesante per almeno 16 mila umbri che entro la fine dell'anno avranno un adeguamento dello stipendio per il rinnovo del contratto. Ottomila sono dipendenti di Regione, enti locali e Camera di commercio per i quali il Consiglio dei ministri ha approvato il contratto 2019-2021. Il testo, che ha già superato l’esame del Mef (Ministero economia e finanze), deve passare alla Corte dei conti per la registrazione necessaria alla firma finale ma è una pura formalità e salvo improbabili sorprese l’entrata in vigore dell’intesa arriverà in tempo per l’ultima busta paga dell’anno.

“Una buona notizia per circa ottomila lavoratori che si ritroveranno tra i 100 e i 110 euro in più di stipendio ai quali dovranno sommarsi gli arretrati, dai 2.000 ai 2.500 euro a seconda del contratto - spiega Luca Talevi, responsabile Cisl Fp Umbria - Tuttavia non possiamo rimarcare il fatto che questo rinnovo del contratto nasce già vecchio: la trattativa è cominciata tre anni fa quando l’inflazione era all’1,2% e non sfiorava il 10% come oggi”.

Il Consiglio dei ministri, lo scorso 5 ottobre, ha detto sì anche all’ipotesi di accordo di contratto per il comparto sanità, quindi infermieri, tecnici, ostetriche e fisioterapisti. Anche in questo caso si parla di almeno ottomila lavoratori per un aumento che si aggira intorno ai 175 euro medi al mese, corrispondenti a una percentuale di rivalutazione del 7,22%. Gli arretrati previsti vanno da 2.268 euro a 3.135 per tutto il personale secondo della posizione economica di partenza: per il personale infermieristico da 3.775 a 4.736, per il personale sanitario non infermieristico da 3.175 a 4.039. Il maxi arretrato dovrebbe arrivare da novembre lo scontro che a livello nazionale vede i medici accusare gli infermieri di volersi appropriare di funzioni sanitarie che non gli competono (semplificando molto) potrebbe far allungare i tempi.

“Il rinnovo del contratto era atteso da tempo ed è sicuramente buona cosa - evidenzia Nicola Volpi, presidente dell’Ordine degli infermieri di Perugia - ma rispetto ad altre realtà europee siamo messi male considerando anche le responsabilità intrinseche alla nostra professione”

