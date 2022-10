Funerali di Luka Cifci, morto nell'incidente lungo la Pievaiola

Nicola Torrini 21 ottobre 2022 a

a

a

Centinaia di ragazzi, ma anche tantissimi cittadini di Castiglione del Lago e rappresentanti della comunità albanese, giovedì 20 ottobre 2022 hanno voluto portare l’ultimo saluto a Luka. Occhiali scuri, occhi lucidi, sguardi cupi o persi nel vuoto. Per un dolore immenso. E pure tanta rabbia per un’altra giovane vita drammaticamente spezzata.

Morto ragazzo greco in un incidente stradale a Castel del Piano

“Un altro di noi che se ne va troppo presto”.

Pensieri e domande che si rincorrono. Silenzi pesanti rotti ogni tanto da lunghi e caldi applausi. Luka Cifci se n’è andato così, a 23 anni, stretto nell’abbraccio e nell’affetto della mamma Marsela, della nonna Aferdita e dei tanti che gli hanno voluto bene e lo conoscevano. I suoi tantissimi amici gli sono stati vicino fino all’ultimo. Hanno anche voluto organizzare una cerimonia in suo ricordo, al campo sportivo di Castiglione del Lago, subito prima dei funerali. Sul prato dello stadio, dove è stata adagiata la bara di Luka e la fotografia con il suo volto sorridente, un’intera comunità si è ritrovata. Lo hanno ricordato, innanzitutto, proprio loro, gli stessi amici, salutandolo con dolci parole di affetto. Ma anche il sindaco Matteo Burico non è voluto mancare alla cerimonia e non ha fatto mancare pubbliche parole di vicinanza e di dolore, sentimenti condivisi da tanti e che rappresentano l’intera comunità di Castiglione. Da qui il lungo corteo si è, quindi, diretto al cimitero cittadino dove si è svolta una breve cerimonia funebre, officiata dal parroco don Marco Merlini, e dove la salma è stata poi seppellita. Venerdì 22 ottobre 2022 alle 21, nella chiesa parrocchiale si terrà, invece, una messa in suffragio.

Grande il vuoto che lascia la scomparsa di questo ragazzo. Perché Luka Cifci era molto conosciuto in paese: come gran parte dei suoi coetanei amava divertirsi e frequentare il lungolago d’estate e i luoghi, gli eventi e i locali in cui normalmente si ritrovano i ragazzi. Non era insolito quindi incontrarlo. Ed era conosciuto e stimato anche per una sua passione, divenuta poi la sua professione: Luka era, infatti, uno specialista della cucina e dopo aver frequentato le scuole secondarie all’istituto d’istruzione superiore Angelo Vegni delle Capezzine, a Cortona, aveva intrapreso la carriera dello chef lavorando nel ristorante Squad Garden, gestito da amici nel centro storico di Castiglione.

Morto nello schianto all'alba dopo la discoteca: la vittima viaggiava sul sedile posteriore

Proseguono, intanto, le indagini per capire le dinamiche dell’incidente, avvenuto all’alba di venerdì sulla Pievaiola a Perugia, a causa del quale Luka Cifci ha perso la vita.

Chef morto nell'incidente: disposta l'autopsia. Indagato l'amico alla guida dell'auto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.