Maltrattamenti la moglie, arriva anche l'ammonimento del questore

Maltrattamenti alla moglie causati da una gelosia morbosa e incontrollabile: dopo il divieto di avvicinamento alla donna arriva anche l'ammonimento del questore e l'invito a farsi aiutare da strutture specializzate. Gli agenti del commissariato di Città di Castello avevano già dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip di Perugia, nei confronti di un uomo del 1964 indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Il provvedimento era nato in seguito alla denuncia sporta dalla donna, il 6 ottobre 2022, quando al termine dell’ennesimo episodio intimidatorio del marito aveva deciso di rivolgersi alla polizia di Stato. Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti, coordinati dalla Procura, avevano messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate nell’ultimo periodo dall’indagato, affetto da una gelosia morbosa che, spesso, l’aveva portato a controllare anche il telefono della donna. "La situazione era poi degenerata in una escalation di minacce, aggressioni verbali e fisiche che avevano procurato alla donna uno stato di sofferenza e paura", spiegano dalla questura.

Per questo il gip presso il Tribunale di Perugia aveva emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna, nonché all’abitazione della stessa e al luogo di lavoro. Contestualmente, gli operatori della Divisione anticrimine della questura, avevano avviato le procedure finalizzate all’adozione dell’ammonimento nei confronti dell’autore delle violenze. Al termine degli accertamenti, valutata la condotta gravemente ostile tenuta dal 58enne nei confronti della moglie, il questore di Perugia ha emesso un provvedimento di ammonimento con il quale ha diffidato l’indagato dall’attuare azioni e/o comportamenti che possano pregiudicare l’incolumità fisica della moglie e continuare a generare nella donna una situazione di ansia e paura. L’uomo è stato poi invitato a intraprendere un percorso di riabilitazione e a rivolgersi a delle strutture specializzate presso il Servizio sanitario regionale.

