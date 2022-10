Terni: lavoro nero, licenze sospese a due attività e multe per 19 mila euro

20 ottobre 2022 a

Due attività sospese, una denuncia e sanzioni per un totale di 19 mila euro. E’ il bilancio di servizio di controllo svolta a Terni dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale dell’Arma, in alcune attività gestite da cittadini stranieri, nel territorio comunale.

I controlli dei militari si sono svolti nel corso dell’ultima settimana, a conclusione “di una mirata attività ispettiva – spiega una nota del comando provinciale di via Radice – svolta nell’ambito di servizi per il contrasto del lavoro nero, del lavoro irregolare e per la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Nel dettaglio, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti, sono stati adottati un provvedimento di sospensione di un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi per aver impiegato un lavoratore in nero sui tre presenti al momento del controllo. Nella circostanza al trasgressore sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 5 mila euro.

Sempre nell’ambito dei medesimi servizi, una successiva attività di controllo è stata compiuta presso un autolavaggio gestito da cittadini bangladesi. In questo caso sono venute alla luce gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, contestualmente all’impiego di un lavoratore in nero sui cinque presenti al momento dell’ispezione.

In conseguenza di ciò i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente procura della Repubblica il titolare dell’attività di autolavaggio, emettendo un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale stessa e contestando sanzioni amministrative ed ammende per la bella cifra di 14 mila euro.

