Covid in Umbria, nuovi casi in aumento a Terni, in calo a Perugia. Il punto sui vaccini

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla pandemia da Covid rileva nella settimana 12-18 ottobre 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (275.628 vs 293.902), ma un aumento dei decessi (544 vs 393). Crescono anche i casi attualmente positivi (543.207 vs 520.919), le persone in isolamento domiciliare (535.960 vs 514.436), i ricoveri con sintomi (6.993 vs 6.259) e le terapie intensive (254 vs 224). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 544 (+38,4%), di cui 56 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +30 (+13,4%); ricoverati con sintomi: +734 (+11,7%); isolamento domiciliare: +21.524 (+4,2%); nuovi casi: 275.628 (-6,2%); attualmente positivi: +22.288 (+4,3%).

Vediamo la situazione nel territorio dell'Umbria.Si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (899) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-11,3%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (31%) mentre sono sotto i posti letto in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid. Una situazione complessiva, dunque, in apparente lieve miglioramento. I dati della prossima settimana aiuteranno a capire l'andamento del virus.

Sul fronte della campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 9,1% (media Italia 10,3%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,6%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,3% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 6,8%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,6% (media Italia 20%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 35,8% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. Nell'ultima settimana questi i nuovi casi per 100mila abitanti rispetto alle due province: Terni 691 (+4,5% rispetto alla settimana precedente); Perugia 649 (-16%).

