Perugia, l'ex Di Chiara promette battaglia con la sua Reggina: "Sarei felicissimo di fare gol"

20 ottobre 2022 a

a

a

Resta. Se ne va. Va via. Rimane. La scorsa estate la conferma o meno di Gianluca Di Chiara al Perugia è stato uno dei temi più caldi del mercato. Alla fine, l’esterno siciliano è tornato alla Reggina dove aveva militato in prestito biennale nelle annate 2020-2021 e 2021-2022.

Grifo: Di Chiara alla Reggina, in arrivo Luperini

Il classe 1993 è uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di campionato reggino. Ed in vista della sfida al Grifo non ha fatto mancare il suo pensiero. Senza nascondersi.

Grifo, tutto fatto per il portiere Furlan: si giocherà il posto con Gori

“Sarei felicissimo di segnare al Perugia - ha ammesso con sincerità -. Ma in primis speriamo di portare a casa i tre punti. Se dovesse venire il gol sarebbe ancora più bello - si legge su tiforeggina.it che ha ripreso le dichiarazioni rilasciate da Di Chiara a Video Touring -. Troviamo una squadra in difficoltà di classifica, ma sarà sicuramente complicato perché in Serie B non ci sono partite non complicate”.

Convenzione stadio Curi, spunta la clausola per costruire il nuovo impianto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.