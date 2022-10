Baschi, raid in Comune. Danneggia ufficio e lancia computer dalla finestra

20 ottobre 2022 a

Ha forzato il portone di ingresso del Municipio di Baschi (nella foto) e poi, una volta dentro, ha raggiunto il primo piano, dove ha spaccato la vetrata di un ufficio e scaraventato dalla finestra computer e oggetti vari. La fortuna ha voluto che, in strada, in quel momento, non ci fossero passanti. L'irruzione avvenuta durante la mattinata di mercoledì 19 ottobre, nel centro di Baschi, destando comunque allerta ed apprensione tra le persone che erano presenti sarebbe, però, tutt'altro che un episodio isolato. Ma alla fine si è concluso tutto con l'arresto dell'autore del gesto, un 50enne del posto, da parte dei carabinieri della stazione locale che hanno operato con il supporto dei militari del nucleo radiomobile, oltre che del personale medico-sanitario che ha appurato, comunque, la capacità di intendere e di volere dell'uomo.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Baschi che, appena un mese fa, avevano sporto denuncia a piede libero nei suoi confronti per interruzione di pubblico servizio e danni aggravati ad opere e beni pubblici. Senza un apparente motivo e senza fare richieste, né accuse, infatti, il 50enne si era già diretto all'interno del palazzo comunale distruggendo parte della mobilia della sala consiliare. Un'altra denuncia nei suoi confronti era stata avanzata non più tardi di martedì scorso quando l'uomo aveva nuovamente danneggiato porte, finestre e arredi prima di essere trasportato in codice giallo in ospedale per una visita di accertamento.

Le indagini sono ancora in corso mentre prosegue la conta dei danni provocati dal raid all'interno dell'ufficio comunale che è stato preso di mira nel corso della mattinata. I militari dell'Arma hanno raccolto alcune testimonianza anche all'interno del Municipio di Baschi per ricostruire l'episodio in tutti i dettagli ed è stata raccolta anche le versione dei fatti da parte del 50enne che abita nel piccolo centro dell'Orvietano.

