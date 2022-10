Perugia, l'Università per stranieri raddoppia gli iscritti

Sabrina Busiri Vici 19 ottobre 2022 a

a

a

L’Università per stranieri di Perugia è al lavoro per il rilancio, varato un piano strategico che guarda fino al 2024. Due gli ambiti: corsi di laurea e corsi di lingua. E se i primi (iscrizioni in corso) prevedono quest’anno addirittura un bonus per immatricolati di 200 euro (domanda entro il 31 ottobre) proprio per incentivare gli ingressi, sono i secondi al centro del cambiamento. Il corsi di lingua sono, infatti, cuore e anima della Stranieri, percorsi formativi per studenti che vengono dall’estero e che si avviano alla conoscenza dell’Italiano al fine dell’insegnamento.

Accordo su abbonamento unico a 60 euro l'anno per gli universitari: settemila adesioni in 4 giorni

E mentre i corsi di laurea si attestano intorno ai 1.050 iscritti (a.a. 2021-22) con il 30% di studenti internazionali, i corsi di lingua hanno numeri molto più consistenti. Già 2.800 dall’inizio dell’anno con un raddoppio di adesione nel periodo luglio-settembre rispetto agli stessi mesi pre covid, ovvero dai 668 studenti del trimestre estivo 2019 ai 1.015 di quest’anno.

“Incrementi che molto dipendono da uno sforzo di promozione a livello internazionale soprattutto verso gli Stati Uniti e l’America Latina ma anche in Europa”, sottolinea il pro rettore, Rolando Marini.

Oltre alla maggiore promozione, la governance ha pure avviato una riorganizzazione dei corsi di lingua sia nell’offerta didattica che nella gestione inserendoli nel dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane nel mondo diretto dalla professoressa Sabrina Stroppa. “Un nuovo indirizzo politico che dimostra unità di intenti”, sottolinea in proposito Stroppa. “Per quanto riguarda poi l’offerta didattica, questa è stata ulteriormente irrobustita con l’apertura di nuovi percorsi non certo decurtata”, specifica il pro rettore. In particolare le novità riguardano l’introduzione del corso di Lectura Dantis e un viaggio nella storia e nella cultura italiana attraverso il cinema e la figura di Maria Montessori. Cancellati, invece, Letteratura italiana, storia del cinema italiano e Storia del teatro. Due soppressioni che hanno fatto discutere in città. “Lo abbiamo fatto prima di tutto per mancanza di iscritti in alcuni casi e perché abbiamo riorganizzato le professionalità all’interno facendo leva su un gruppo di giovani ricercatori con elevate competenze tecnologiche oltre che didattiche”, commenta Stroppa. “Le polemiche sorte - precisa ancora Stroppa - le interpreto come una resistenza al cambiamento che via via sarà superata e le novità in atto saranno apprezzate nella loro complessità e ampiezza”.

Università per Stranieri, il neo prorettore Marini: "Abbiamo bisogno di energie nuove"



Da un punto di vista degli investimenti: a gennaio sarà pubblicato un bando di concorso per inserire sei nuovi collaboratori esperti linguistici (Cel), figure fondamentali all’interno dell’ateneo. “Il personale che si occupa dei corsi di lingua – conclude Stroppa- attualmente risulta insufficiente e in seguito bisognerà pure far fronte ai prossimi pensionamenti”.

E, sempre, nella missione di promuovere i corsi di lingua i vertici di Unistrapg rilanciano la collaborazione con il Vietnam. Proprio in questi giorni il rettore Valerio De Cesaris ha avuto un lungo colloquio con Nguyen Tien Dzung, vicerettore dell’Università di Hanoi. Quest’ultimo ha chiesto proprio di strutturare ulteriormente la collaborazione con la Stranieri, proponendo l’organizzazione di ulteriori gruppi di studenti vietnamiti per la frequenza ai corsi di lingua e cultura italiana, e la progettazione di corsi d’aggiornamento didattico per i docenti di italiano come lingua straniera, insieme all’attivazione degli esami di certificazione di conoscenza dell’italiano dell’Unistrapg.

Pegaso 2000 e Università premiano le tesi di laurea che guardano al futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.