Umbria, il nuovo piano Sanità. Coletto: "Nessun ospedale verrà chiuso, elisoccorso regionale"

Dal 2023 l’elisoccorso decollerà e atterrerà direttamente in Umbria. Parola di Luca Coletto che lo ha annunciato ieri mattina nel corso della conferenza stampa sulla sanità regionale. L’assessore ha detto che dai primi mesi del nuovo anno il servizio sarà gestito direttamente nel cuore verde. “Se fino adesso è stato parcheggiato nelle Marche al costo di 1,2 milioni senza usarlo, da inizio 2023 sarà gestito in Umbria e partirà da Foligno dove c'è la base adatta: in tal senso c'è l'autorizzazione dell'Enac e cambieranno le varie postazioni di emergenza-urgenza: stiamo lavorando con la Lombardia che è caposcuola a livello nazionale, per ristrutturare il sistema e dare maggiori garanzie. Lo gestiremo in maniera autonoma”. Il bando non è stato ancora pubblicato, “ci stiamo lavorando ma il servizio sarà attivo a inizio anno nuovo”.

Tra i tanti temi toccati nel corso dell’incontro con i giornalisti - durante il quale sono intervenuti anche la governatrice Donatella Tesei, Massimo D’Angelo, direttore regionale Salute e Welfare; Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di PuntoZero e Fausto Bartolini, coordinatore cabina di regia governance farmaceutica - Coletto è partito dalle liste d’attesa, dicendo che il numero delle prestazioni sanitarie arretrate è passato da 280 mila del 2021 a 62 mila. “A maggio abbiamo ridefinito i percorsi, dal primo di luglio siamo partiti con la gestione effettiva e i primi risultati si vedono” ha detto. A illustrarli nel dettaglio è stato Bizzarri, sottolineando come negli ultimi quattro mesi siano aumentate le prenotazioni e sia diminuito il numero di pazienti inseriti nel percorso di tutela perché non era disponibile nessun posto nell’ambito territoriale. Noi eroghiamo 3 milioni di prestazioni l’anno. Queste sono passate dalle 114.800 di giugno 2022 alle 184 mila di settembre (+60%), mentre il numero di persone inserite nella lista del percorso di tutela è sceso da 31mila a 15.600 (-50%). Se prendiamo in esame la radiologia convenzionale si passa da circa un migliaio di prestazioni in percorso di tutela ogni mese a praticamente nessuna a settembre (sono 9), mentre le prenotazioni sono aumentate, dalle 11 mila di giugno alle 15 mila di settembre”. Sono poi aumentate le prestazioni inviate in percorso di tutela che rispettano le priorità cliniche - tra luglio e settembre 2022 sono passate dal 10 al 35% rispetto agli stessi mesi del 2021- e diminuiti i giorni medi di attesa per le prestazioni che non rispettano le priorità cliniche. “Dobbiamo ancora migliorare ma questi numeri sono già positivi rispetto al passato - ha spiegato ancora Bizzarri - Complessivamente, da giugno la percentuale di prestazioni che rispettano le priorità cliniche sono aumentate di 10-15 punti percentuale, senza differenze nel territorio e senza che i pazienti vengano prenotati in località più lontane rispetto al passato”.

Sul fronte delle spese, in particolare quella per la farmaceutica, D’Angelo - alla luce del fatto che l’Umbria è la regione in cui le prescrizioni segnano un numero decisamente più alto per quantità di farmaco e alto costo - ha ribadito la necessità di portare le aziende sanitarie verso un riequilibrio garantendo però la salute della popolazione. Parlando del piano di efficientamento e rilancio della sanità regionale, Coletto ha negato ipotetiche aperture ai privati, “sfido chiunque a trovare un solo atto approvato dalla giunta Tesei a favore della sanità privata – ha detto – Al contrario in alcuni casi abbiamo risanato problematiche che venivano da lontano. Queste notizie che creano ansie inutili nei cittadini insieme a quella della paventata chiusura di alcuni presidi ospedalieri, cosa assolutamente non vera. Non si chiuderà nessun ospedale ma si riconvertirà, se necessario, e si farà tutto come previsto dalle norme senza toccare in nessun modo i diritti dei cittadini, anzi per garantire le migliori prestazioni nella maniera più appropriata”.

