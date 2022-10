Umbria, pensioni basse: 209 mila assegni sotto i 750 euro

Sabrina Busiri Vici 19 ottobre 2022 a

Difficile far quadrare i conti a fine mese specialmente se la pensione non supera i 750 euro al mese. Dai dati Inps, relativi al 2022, si evidenzia che in Umbria su un totale di 328.644 assegni erogati (esclusi i dipendenti pubblici) per un importo medio mensile di 839,02 euro appare una concentrazione nelle classi più basse. In particolare, 209 mila si attestano su una cifra non superiore a 750 euro.

Questa concentrazione si inserisce su una media mensile delle pensioni che si avvicina più al Meridione che alle regioni centrali, e risulta tra le più basse in Italia. Ai dati elaborati da Inps si aggiunge che la Fipac di Confesercenti Umbria ha evidenziato che le pensioni dei lavoratori autonomi nella regione sono 95.432 con un importo medio di 827,01 e 78.431 sono quelle assistenziali con un importo medio di 471,88. Una fetta di Umbria, insomma, sulla quale la crisi e i rincari si fanno sentire pesantemente.

I bassi livelli degli assegni pensionistici contano ancora di più se si pensa che l’Umbria è una regione dove oggi vive una popolazione con un’età media di 47,7 (più alta di quella nazionale) di cui oltre un quarto composta da ultra 65enni. Una regione che tra l’altro continua a perdere popolazione (nei primi cinque mesi del 2022 ci sono 2.297 abitanti in meno, anche per il fenomeno dei cosiddetti migranti previdenziali, cioè i pensionati che hanno deciso di trasferire la propria residenza all’estero, in uno di quei Paesi dove la vita costa meno e dove la tassazione è più favorevole. Una scelta in aumento.

Da qui la stessa Fipac ha presentato, nelle settimane scorse (proprio in concomitanza con il periodo elettorale), un elenco di proposte. Si parte dalla necessità di provvedere a migliorare le risorse ai Comuni per l’assistenza sociale per poi passare all’adeguamento delle pensioni e al riequilibrio delle voci della spesa pubblica. A queste si aggiungono anche misure che vanno oltre la dimensione puramente economica e riguardano la qualità dei servizi; il combattere la solitudine con le nuove tecnologie e le maggiori e migliori possibilità di accedere ai servizi. E, infine, assume un ruolo importante il trattamento economico per il /la badante, sia personale che dipendente di cooperativa sociale o casa di riposo. “Da un punto di vista fiscale oggi è possibile la deduzione dei contributi pagati e la detrazione, fino a 2.100 euro, dei compensi corrisposti - riporta una nota Fipac Umbria -. Una cifra che copre però la spesa di poco più di una mensilità. Si chiede, quindi di elevare la cifra da portare in detrazione, meglio se in deduzione”.

Si ricorda, inoltre, che nel mese in corso per 222.286 pensionati umbri è operativo l’aumento. Viene, infatti, anticipata la rivalutazione in programma a inizio 2023 garantendo così un incremento dell’assegno del 2% da qui sino alla fine dell'anno. A stabilirlo è il decreto Aiuti bis con il quale è stato deciso che nel prossimo trimestre le pensioni dovranno essere adeguate per contrastare la perdita del potere d'acquisto dovuta all'inflazione.

