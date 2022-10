Perugia, Maria morta in ospedale: il gip decide se disporre nuove indagini

Fra. Mar. 20 ottobre 2022 a

Sarà il gip il prossimo 18 novembre a decidere se disporre nuove indagini nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Maria Elia come chiesto dalla famiglia della 17enne o se procedere con l’archiviazione come invece sollecitato dalla Procura di Perugia. Secondo il padre della ragazza - che morì il 27 marzo scorso in ospedale a Perugia a 36 ore dal ricovero per una micidiale combinazione di due infezioni - i medici del Santa Maria della Misericordia avrebbero potuto tentare qualcosa che hanno ipotizzato, ma solo quando era già troppo tardi.

Gennaro Elia, accompagnato dall’avvocato Antonio Cozza, lo ha ribadito anche ieri mattina in tv alla trasmissione Storie Italiane di Rai Uno: “Se avessero sottoposto mia figlia all’Ecmo probabilmente sarebbe qui ora”. E nell’istanza di opposizione all’archiviazione i familiari di Maria puntano proprio il dito contro la mancata attivazione della procedura nelle prime ore dopo il suo peggioramento e invece risulta ipotizzata diverse ore dopo con un trasferimento al Careggi di Firenze che però non si è mai concretizzato perché la ragazza era peggiorata.

Ma il macchinario per l’Ecmo - è ancora l’accusa dei familiari - c’è anche a Perugia, come mai è presente e non è stato utilizzato? Secondo i periti della Procura non ci sono responsabilità mediche nel drammatico destino di Maria. I familiari sostengono che i periti non hanno nemmeno analizzato la questione Ecmo nella loro perizia e per questo chiedono un’integrazione di accertamenti convinti che, se attivata in tempo utile, la procedura avrebbe potuto salvare la ragazza.

