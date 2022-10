I campioni di fionda si sfidano per il titolo italiano

Salvatore Zenobi 20 ottobre 2022 a

Torna a Gualdo Tadino una manifestazione nazionale, questa volta dedicata alla fionda. E’ in programma da venerdì 21 ottobre a domenica 23 ottobre 2022 il campionato italiano a squadre e singolo di tiro con la fionda che vedrà protagonisti i fiondatori gualdesi insieme ad altri appassionati provenienti da Umbria, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli, Sicilia e Toscana, per un totale di oltre settanta partecipanti, con delegazioni internazionali come quelle spagnole e ceca, spettatori interessati della manifestazione. Evento dalle 16 di venerdì al palazzetto dello sport Luzi organizzato dall’associazione gualdese dei fiondatori con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e dell'Ente Giochi de le Porte nell'ambito della Figest e del World Slingshot association. La città per tre giorni sarà così capitale della fionda. Si parte con l’accoglienza delle varie squadre e con la possibilità di allenarsi sul campo di gara. Sabato alle 9 inizierà la qualificazione nelle gare di precisione, tradizionale e frameless, con cui si disputeranno le gare di singolo e squadre che assegneranno il titolo italiano sulla distanza dei 10 metri. Nel pomeriggio la seconda fase delle qualificazione e le gare valide per l’assegnazione del titolo di campione italiano individuale di tiro rapido. Domenica dalle 9 l’inizio delle finali di competizione, seguito dalle finali a squadre e dalle premiazioni. Una bella soddisfazione per l’associazione presieduta da Sergio Sabbatini, nata praticamente da una costola dei Giochi de le Porte e che si sta facendo promotrice dell’attività legata alla fionda, che rappresenta una delle quattro prove del Palio. L'asd Fiondatori di Gualdo Tadino è nata nel 2009. Come prima cosa la società si è adoperata per far inserire il tiro con la fionda tra le discipline sportive riconosciute dal comitato olimpico nazionale associate alla Figest, la federazione dei giochi storici. Dalla passione per il tiro con la fionda, dall’amore per i Giochi de le Porte, dalla città di Gualdo Tadino è nato un nuovo sport a carattere nazionale: il tiro con la fionda. Se da un lato il somaro è il protagonista principe, con due gare, e il tiro con l’arco ha da sempre specialità olimpiche, i fiondatori hanno sentito solo alcuni anni fa l’esigenza di creare una propria associazione e un proprio campionato. E’ nato così un campionato italiano, poi la partecipazione ai campionati europei, dove i fiondatori gualdesi hanno fatto incetta di titoli, e il campionato mondiale che si è disputato, prima volta nella storia, a Gualdo Tadino.

