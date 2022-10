Terni, Ast e sindacati a confronto sulla cassa integrazione

19 ottobre 2022 a

a

a

A ottobre l’Ast ha richiesto la cassa integrazione ordinaria per un massimo di 400 lavoratori su un organico di 2.278 unità lavorative. Le aree interessate dalla cassa integrazione ordinaria sono la linea Cc07 che marcerà per soli 5 giorni mentre al treno a caldo sono previsti 14 giorni di fermata non continuativi e al reparto a freddo, Pix, le fermate saranno più consistenti mentre non si fermeranno il Centro di finitura, il Tubifico e le Fucine.

Arvedi accoglie il ministro Giorgetti in visita all'Ast: confronto sui temi del caro energia



Mercoledì 19 ottobre a Terni si è svolto un incontro tra la direzione aziendale e il coordinamento delle Rsu proprio per discutere le modalità di gestione della cassa integrazione. L’azienda ha dato la disponibilità a rispondere e a chiarire qualsivoglia incongruità in merito alla gestione e all’applicazione della cigo. I capiturno e i referenti di area dell’ufficio del personale saranno la prima interlocuzione finalizzata a tali interventi. Nei prossimi giorni le parti torneranno ad incontrarsi per i volumi produttivi di novembre e l'eventuale esigenza di ricorrere all’uso della cassa integrazione. Relativamente alla richiesta della Rsu di valutare la possibilità di erogare ai dipendenti fringe benefit, anche per il pagamento delle utenze domestiche, che sono esenti da tassazione fiscale, l’azienda ha ricordato che il presidente Giovanni Arvedi dal primo agosto scorso ha riconosciuto a tutti i dipendenti l’importo di 250 euro in crediti welfare esenti da tassazione fiscale e non esclude in prospettiva di poter tornare sull’argomento.

Firmati due accordi all'Ast su smart working e reperibilità



E’ stata anche comunicata la decisione di Giovanni Arvedi e dell’amministratore delegato Mario Carlo Arvedi Caldonazzo di incrementare il numero e gli importi delle borse di studio e dei buoni libro che saranno assegnati nel 2022 per i figli dei dipendenti, a conferma della costante attenzione per il welfare aziendale e della volontà di valorizzare l’impegno degli studenti più meritevoli. Da segnalare che, per quanto riguarda le borse di studio, è raddoppiato il numero e triplicato l’importo mentre è raddoppiato l’importo dei buoni libro rispetto agli anni precedenti.

La direzione Ast ai sindacati: "Relazioni industriali a rischio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.