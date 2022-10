Terni: centro sportivo Ternana, Comitato deposita il ricorso al Tar

Giorgio Palenga 19 ottobre 2022 a

Sono tutti caduti nel vuoto gli appelli affinché il ricorso, notificato nelle scorse settimane a Comune di Terni e Ternana, non venisse depositato al Tar. Il Comitato Colle dell’Oro, riconducibile ad un’unica famiglia che ha alcune proprietà nella zona dove dovrebbe sorgere il nuovo centro sportivo della Ternana, è andato fino in fondo e ora saranno i giudici amministrativi regionali, nei tempi propri della giustizia italiana, ad esprimersi sui rilievi espressi in sede di ricorso.

Una serie di valutazioni che - senza entrare nel merito tecnico e della sostenibilità a livello giuridico - erano già state tutte smontate dagli uffici comunali, quando già si era chiesta l’impugnazione della variante al Prg, e che ora il Tar dovrà valutare, con possibilità che possano essere accolte tutte... da verificare, per usare un eufemismo.

Ma il “Comitato” non ha sentito ragione, sebbene sia trapelato come la Ternana si fosse messa anche a disposizione per modificare il progetto, accogliendo alcune richieste dei ricorrenti. I quali però preferiscono attendere i tempi di un tribunale amministrativo regionale, non avendo evidentemente fretta che le loro ragioni - giuste o sbagliate che possano risultare - vengano valutate da chi dirà l’ultima parola.

Fretta che invece aveva la Ternana, che voleva riqualificare un’ampia zona della città e, al contempo, dotarsi di un centro sportivo all’avanguardia, con campi da gioco, palestre, foresteria e quant’altro. Fretta che avevano anche quelle 25 persone che avrebbero avuto l’opportunità di trovare un posto di lavoro, all’interno del nuovo centro sportivo, per individuare le quali erano già iniziate le selezioni.

Anche per questo gli appelli a trovare una soluzione, per così dire, “extragiudiziale” erano arrivati da più parti, da ultimo anche dall’assessore regionale all’infrastrutture, Enrico Melasecche.

Ma il Comitato Colle dell’Oro ha ritenuto di procedere - ben inteso - come la legge gli consente, volendo far valutare le proprie ragioni con i determinati tempi e nei determinati modi. Senza fretta. Scelta precisa e, evidentemente, mirata.

