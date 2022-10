Perugia, prova a investire la ex: arrestato per tentato omicidio

Francesca Marruco 19 ottobre 2022 a

“A un certo punto ha inserito la retromarcia ed è venuto verso di noi cercando intenzionalmente di investirci”. E’ per questo motivo che un 58enne albanese è stato arrestato dalla squadra volante della questura di Perugia per tentato omicidio aggravato. L’uomo ha tentato di investire la ex compagna, la figlia di lei e il suo fidanzato. L’uomo però non è assolutamente nuovo a comportamenti di questo tipo.

Il 58enne infatti è stato già condannato - con sentenze passate in giudicato - per stalking nei confronti della ex compagna. Due condanne e altri due procedimenti in corso, senza contare le ultime denunce sporte nei suoi confronti dalla ex compagna. Più volte arrestato e rimesso in libertà nel corso degli anni - la prima denuncia è del 2017 - è stato anche più volte destinatario della misura del divieto di avvicinamento. Come in effetti era anche in questo caso. Per questo motivo è stato immediatamente portato in carcere per aggravamento della misura.

Secondo quanto ha denunciato per anni la donna - assistita dall’avvocato Sara Pasquino - l’uomo l’ha perseguitata per anni dopo che lei aveva messo fine alla loro relazione. Il pm titolare di uno dei fascicoli in cui era indagato, parlava di condotte persecutorie “numerose e incessanti” messe in atto “in ragione di un ostinato e incontrollabile sentimento di possesso” nei confronti della ex, che è stata più volte “minacciata anche di morte”. “Ti ammazzo, perché hai dato il numero di mio fratello alla polizia?” le aveva urlato una volta in cui l'aveva aspettata fuori da un supermercato in cui lei stava facendo la spesa. La vittima inizialmente aveva subito il comportamento del compagno, che le diceva che se non avesse fatto tutto quello che diceva lui, l'avrebbe rimandata in Albania. Poi, con non poca fatica, era riuscita a diventare indipendente, trovare una casa per lei e la figlia e gli aveva comunicato la volontà di lasciarlo. Ma lui andava sotto casa, a volte anche armato di coltello. In un'altra occasione aveva cercato di investirla fuori da un negozio. Esattamente come accaduto di nuovo nelle ultime ore.

