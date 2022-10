Sanità, 184 milioni per i nuovi ospedali di Terni, Narni e Amelia

Antonio Mosca 18 ottobre 2022 a

a

a

Si è concluso l’iter promosso dalla Regione dell'Umbria ed è stato firmato il decreto del presidente del consiglio che prevede il finanziamento da parte dell’Inail di cento milioni per il nuovo ospedale di Terni e 84 per quello comprensoriale di Narni e Amelia. La nuova programmazione sanitaria regionale, da tradurre a breve in atti e procedimenti, è stata al centro della riunione che si è tenuta lunedì 17 ottobre e ha visto la partecipazione della presidente della Regione, Donatella Tesei, dell’assessore alla Sanità Luca Coletto e del direttore regionale Massimo D’Angelo. Una particolare attenzione è stata posta al percorso che porterà alla realizzazione dei due nuovi ospedali pubblici di Terni e Narni-Amelia.

Salutequità “Urgente aggiornare il Piano nazionale della cronicità”



Per quanto riguarda il primo si tratta di un maxi complesso ospedaliero che sorgerà accanto al Santa Maria (nella foto) tra colle Obito e via Martin Luther King dove ci saranno gli ingressi. Una struttura all’avanguardia che disporrà anche di un’area per l’elisoccorso. I fondi Inail contribuiranno al project financing del nuovo ospedale di Terni, consentendo la sostenibilità economica di tutta l’operazione. Il sindaco Leonardo Latini parla di “una doppia buona notizia per la sanità ternana, di portata storica. Per la prima volta si parla concretamente, e non a chiacchiere, di riequilibrio nella sanità regionale, con i fondi per il nuovo ospedale di Terni e una revisione dei convenzionamenti che lascerebbe una strada aperta a chi sta cercando di costruire operazioni altrettanto importanti sul versante della progettualità pubblico-privata nel Ternano, a cominciare dal presidente Stefano Bandecchi. Da parte mia - conclude il sindaco - continuo a seguire da vicino questa partita, per la quale sono costantemente in contatto con la presidente Tesei e con la giunta regionale. Che, per la prima volta nella storia dell’Umbria, si sta dimostrando attenta alle richieste, ai progetti e alle idee di sviluppo che arrivano dal sud dell’Umbria".

Sì al piano di razionalizzazione degli ospedali regionali: la mappa delle riconversioni

Gli altri 84 milioni saranno utilizzati per la realizzazione della nuova struttura sanitaria di Narni-Amelia, nel sito di Cammartana. In questo caso si tratta di una vicenda che si trascina da molti anni tra annunci e ricorsi a colpi di carta bollate. Finalmente, però, si fa sul serio. Ne è convinta Laura Pernazza, sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni. E proprio in quest’ultima veste si è fatta avanti per dare un’ulteriore accelerazione al progetto dell’ospedale unico comprensoriale. “Con la Regione - afferma - c’è una continua interlocuzione e adesso, con questo contributo, si dà una forte spinta al progetto e un’evidente segnale di attenzione nei confronti delle esigenze dell’Umbria meridionale. Resta da sciogliere il nodo del riassetto della viabilità nella zona. E su questo fronte la Provincia, nonostante le difficoltà con cui è costretta a operare, è pronta ad esercitare il ruolo di soggetto attuatore”. Ricorsi ed espropri hanno rallentato la tabella di marcia, ma ora - riprende la presidente Pernazza - “ho chiesto un incontro con la Regione proprio per definire un esatto cronoprogramma dei lavori”.

Tifosi in pressing sul progetto stadio-clinica: "La politica trovi soluzioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.