Città di Castello, morto ex direttore della Caritas diocesana

Martedì 18 ottobre, festa di san Luca Evangelista, al reparto di nefrologia dell’ospedale di Città di Castello, dove per molti anni é stato amabilmente curato, é deceduto monsignor Vinicio Zambri. Nato nella frazione tifernate di Morra il 7 agosto 1942 é stato ordinato sacerdote, dopo gli studi presso il Seminario Romano, il 7 dicembre 1967.

Ha svolto il ministero sacerdotale come parroco nelle parrocchie di Calzolaro, di Trestina e Bonsciano. "Si è distinto per zelo pastorale, pietà e integrità di vita" si legge in una nota della diocesi. Per quasi venti anni come direttore della Caritas diocesana si è dedicato ai più bisognosi. Si é occupato anche della formazione del clero ed é stato vicario per la zona pastorale sud. Dal 23 marzo 1997 era stato insignito dell’onorificenza di cappellano di Sua Santità. Da due anni era stato nominato Canonico della Cattedrale di Città di Castello. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini, il Capitolo dei Canonici e il clero diocesano, insieme ai parenti tutti, esprimono sentimenti di profonda gratitudine al Signore per la testimonianza del suo servo buono e fedele e chiedono che “si compia per il nostro carissimo Don Vinicio la preghiera di Gesù: “Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria". La Vergine Maria, San Donato e Santo Stefano l’accompagnino in Paradiso”.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Trestina, dove mercoledì 19 ottobre alle ore 16 verranno celebrate le esequie presiedute dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Morra.

Il cordoglio, vicinanza alla famiglie, alla comunità diocesana e al clero tifernate del sindaco, Luca Secondi e della giunta comunale. “Una persona buona, altruista, sempre vicino ai più deboli e alle comunità locali dove ha sempre operato al servizio della chiesa con grande spirito di solidarietà e dedizione concreta nei numerosi e importanti ruoli che ha ricoperto, alla Caritas Diocesana e nelle parrocchie che lo hanno visto protagonista fino a quella di Trestina e Bonsciano. Alla famiglia, al vescovo tifernate, alla comunità diocesana le più sentite condoglianze”, ha scritto il sindaco Luca Secondi.

