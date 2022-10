Umbria, firmato protocollo per la nuova stazione Medio Etruria Alta velocità

18 ottobre 2022 a

Per migliorare il collegamento dei territori dell’Umbria e del centro-sud della Toscana con la linea ad Alta velocità/Alta capacità ferroviaria, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, i presidenti della Regione Toscana, Eugenio Giani, e della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, hanno firmato un protocollo d’Intesa che ha l’obiettivo d'individuare la migliore soluzione per collegare le aree delle due regioni ai servizi Alta velocità/Alta capacità realizzando la nuova stazione Medio Etruria. Il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico, che dovrà valutare le diverse ipotesi per la realizzazione della nuova stazione sulla linea direttissima Firenze-Roma. In particolare, dovranno essere prodotte analisi tecniche approfondite per mettere a confronto le varie soluzioni per la localizzazione della stazione, anche alla luce della domanda di mobilità delle diverse aree territoriali e le ricadute sociali ed economiche delle diverse ipotesi. Il tavolo tecnico terminerà i lavori entro sei mesi dalla firma del protocollo, a meno di un’intesa tra le parti per prorogare la sua attività.

Per il ministro Giovannini “l’iniziativa punta ad aumentare l’accessibilità al servizio ferroviario Alta velocità/Alta capacità di chi vive e lavora in aree importanti del centro Italia, territori ricchi di cultura e di potenzialità di sviluppo economico, non solo nel settore turistico. Grazie all’istituzione del tavolo, frutto della forte collaborazione costruita con ambedue le Regioni, vogliamo individuare, con un metodo rigoroso e condiviso, la soluzione più adatta sul piano dell’interesse generale”.

La presidente della Regione Umbria Tesei ha sottolineato come il protocollo rappresenti "un nuovo importante tassello nel quadro dei trasporti regionali, che permetterà l’individuazione di un sito funzionale e adeguato per la nuova stazione Medio Etruria intercettando la linea ad alta velocità sulla direttrice Roma-Firenze, al fine di poter collegare rapidamente l’Umbria sia verso Sud che verso Nord.

Un ulteriore passo in avanti verso l’inversione di tendenza che sta portato al superamento dell’isolamento infrastrutturale vissuto dalla nostra regione”.

