Umbria, finiscono all'asta 362 immobili al mese

In Umbria ogni mese finiscono all’asta 362 immobili: 4.350 le vendite forzate che sono state registrate nel 2021 con la provincia di Perugia che mantiene il non invidiabile record del maggior numero di esecuzioni, ben 3.713 rispetto a Terni con 637. A fornire i dati è Francesco Marco Maiotti, componente del comitato di Listino e della Borsa immobiliare dell’Umbria – che evidenzia come la nostra regione si collochi stabilmente al tredicesimo posto in Italia. Le aste immobiliari, come si sa, riguardano immobili sottoposti a vendita forzata per i quali si adotta una procedura normativa regolata dal tribunale e si distinguono tra vendite con incanto (con la possibilità di rilanciare le offerte) e senza incanto (con offerte a busta chiusa).

“Al giorno d’oggi – spiega Maiotti - la modalità più comune è l’asta telematica che prevede l’uso della firma digitale e altri precisi obblighi che possono risultare complessi al comune cittadino, per cui è sempre consigliabile farsi assistere da professionisti specializzati per non commettere errori e vedersi escludere dalla procedura per inesattezze formali. Dal giorno di aggiudicazione dell’asta decorrono poi 120 giorni entro i quali l’aggiudicatario dovrà saldare il prezzo dell’asta, unitamente alle spese accessorie, dopo di che il delegato alla vendita predisporrà il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del giudice”. Ma qual è il tempo medio di chiusura di una esecuzione immobiliare dall’avvio fino alla consegna effettiva delle chiavi? In media ben 2.585 giorni, oltre 7 anni. Chiaramente un tempo esagerato che per risultare accettabile andrebbe ridotto di molto.

“Le aste immobiliari - spiega Maiotti - possono rappresentare talora dei veri e propri affari per realizzare i quali il mondo bancario mette a disposizione dei mutui specifici proprio per l’acquisto in asta, fermo restando che per partecipare bisogna comunque disporre di una somma pari almeno al 20% del prezzo offerto, che viene ovviamente restituita in caso di mancata aggiudicazione”. Venendo a quest’anno - secondo un recente studio - sono stati 77.656 gli immobili andati all’asta nei primi sei mesi con un valore base che supera gli 11 miliardi di euro. Lombardia, Sicilia, Campania, Lazio e Toscana sono le regioni che, da sole, superano la metà delle pubblicazioni. I tribunali più interessati sono stati Milano con 2451 aste partecipabili, Catania (1982), che alza l’asticella per tutta la Sicilia, a seguire Brescia (1796) e Bergamo (1682). Seguono in quinta posizione, ma solo per una più lenta ripresa alla normalità post pandemia, il Tribunale di Roma, e a seguire al sesto posto Perugia, quindi Ancona, Cagliari e Macerata.

