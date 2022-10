Umbria, Pegaso 2000 e Università premiano le tesi di laurea che guardano al futuro

19 ottobre 2022 a

La ricerca dell'eccellenza accademica, il riconoscimento del lavoro di ragazzi che hanno le carte in regola per farsi strada nel mondo, la valorizzazione di un ateneo, quello di Perugia, che rappresenta una punta di diamante nel campo della formazione. C’è tutto questo dietro il premio di laurea Pegaso 2000, giunto alla terza edizione, assegnato alle tre tesi di laurea umbre più brillanti e innovative legate ai temi dell'ingegneria informatica e delle tecnologie digitali. Ieri, nella Sala Dessau della sede centrale dell’Università degli Studi di Perugia, la cerimonia di premiazione alla presenza del pro-rettore vicario Fausto Elisei e dell’amministratore delegato di Pegaso 2000, Franco Cicogna. La commissione - presieduta dal professor Emilio Di Giacomo e composta dalla professoressa Carla Binucci e dalla professoressa Cristina Pinotti per l’Università, dal dottor Riccardo Dentini e dalla dottoressa Marzia Marcelli per Pegaso 2000 – ha scelto i lavori di Francesco Binucci (primo premio), Matteo Segatori (secondo premio) ed Elisa Spigarelli (terzo premio).

“Vorrei congratularmi con tutti i partecipanti per l’ottima qualità delle tesi presentate. Come commissione abbiamo apprezzato la varietà dei lavori sia per quanto riguarda gli argomenti affrontati, sia per la loro diversa natura: da tesi con contributi teorici e metodologici, ad altre con una forte impronta applicativa e sperimentale - ha rilevato il professor Emilio Di Giacomo, presidente della commissione giudicatrice -. È stato difficile per noi stilare la graduatoria finale perché la differenza nelle valutazioni dei lavori è stata davvero ridotta. Per questo motivo vorrei fare i miei complimenti ai tre vincitori per essere riusciti a emergere in una selezione così competitiva”.

La qualità dei lavori presentati è stata anche rimarcata dal ceo di Pegaso 2000, Franco Cicogna: “Quelle che abbiamo selezionato sono tesi di laurea assolutamente in linea con l’evoluzione del mondo digitale che viaggia a velocità pazzesca. E’ la dimostrazione di quanto la preparazione di questi ragazzi sia rispondente alle attuali esigenze delle aziende”. Un po’ quella che il pro rettore Elisei definisce la “terza missione” dell’ateneo: trasferire alle imprese i risultati ottenuti attraverso la didattica e la ricerca.

Particolarmente apprezzato il lavoro della dottoressa Alessandra Sargenti di Pegaso 2000 che ha fatto da raccordo tra azienda e università: “Sono stati mesi impegnativi – ha detto – ma la gratificazione finale è enorme: vedere tanta gioia negli occhi di questi ragazzi non ha prezzo”.

