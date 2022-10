Todi, giovane chef rappresenterà l'Umbria alle finali nazionali

Rita Boini 19 ottobre 2022 a

Grande successo il tuderte Riccardo Foglietti, executive chef del ristorante Acquaforte del Grand Hotel San Gemini, che ha superato brillantemente la selezione della gara Emergente chef centro sud, competizione riservata a giovani under 30, che si è tenuta all’Università dei Sapori di Perugia. Riccardo Foglietti di anni ne ha 25. Rappresenterà l’Umbria alla selezione finale nazionale che si terrà nella prestigiosa sede dell’Alma, scuola di alta formazione in cucina italiana che ha sede a Colorno. E lo farà insieme ad altri tre giovani promesse della cucina umbra.

“Una storia di Todi” potrebbe essere definita quella di Riccardo Foglietti, che a Todi è nato e vive, e che racconta: “Tutto è nato per merito di nonna Vera, che ora non c’è più e che ricordo con molto amore. La nonna, che per me è stata anche una mamma, mi portava con sè a raccogliere le erbe selvatiche, nel bosco a cercare i funghi, mi mandava a fare la spesa. Ero anche il suo aiuto in cucina, la nonna ci teneva molto a preparare buoni piatti, in modo particolare al pranzo della domenica. Siamo tre fratelli ma come suo aiuto ha scelto me. Fino a quando i ruoli non si sono invertiti, io sono diventato il cuoco e la nonna la mia aiutante. Avevo solo 11 anni quando una domenica ho preparato da solo il pollo arrosto con le patate e lo ho condiviso con gioia con la mia famiglia. In quel momento ho capito che volevo fare il cuoco di professione, per dare gioia al prossimo con il buon cibo. Finite le medie mi sono iscritto all’alberghiero di Spoleto, che ho frequentato per cinque anni”.

Dopo molte esperienze in Italia e all’estero Riccardo Foglietti è approdato al ristorante Acquaforte con un ruolo importante.

