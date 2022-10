Autostrada del Sole, doppio incidente sul tratto umbro: 13 chilometri di coda per Roma

18 ottobre 2022 a

Traffico bloccato in autostrada per ore, fino a 13 chilometri di coda per chi procedeva in direzione Roma.

E' il bilancio di due distinti incidenti avvenuti alle prime luci dell'alba di martedì 18 ottobre 2022 lungo il tratto umbro dell'Autosole. Secondo i primi accertamenti, intorno alle 6,00, nel tratto tra Orvieto e Attigliano, in provincia di Terni, su uno scambio di carreggiata a doppio senso di circolazione si sono verificati i due incidenti, con feriti lievi.

Nel primo caso un mezzo pesante ha perso le ruote gemellate e quindi ha sbandato determinando un rallentamento del traffico. Successivamente in coda tre mezzi pesanti si sono tamponati e il traffico si è bloccato. Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 471 dell'autostrada.

A metà mattinata la situazione era di traffico che circolava su una sola corsia e code, come detto, fino a 13 chilometri in direzione della capitale.

Sul luogo del doppio incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale di Roma Nord ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

