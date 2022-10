Terni: conservatorio Briccialdi statale, il ministro ha firmato il decreto

Simona Maggi 18 ottobre 2022 a

a

a

E’ stato firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, il decreto di statalizzazione del conservatorio Briccialdi di Terni che, dunque, è ufficialmente statale. Dal primo novembre 2022 il maestro Roberto Antonello prenderà il posto di Marco Gatti (a fine mandato) come direttore (nella foto in alto con la presidente, Letizia Pellegrini).

L'istituto Briccialdi allo Stato. Voto bipartisan in consiglio comunale

“È una data storica - spiega Gatti - non solo per il Briccialdi, ma per tutta la città di Terni che ha da sempre forti legami con l’istituto musicale”. Grande lavoro è stato fatto per il processo della statalizzazione sia da Gatti che dalla presidente, Letizia Pellegrini.

“C’è sempre stato un obiettivo, una meta – sottolinea la Pellegrini - che ha costantemente guidato l’opera mia e del direttore: trasformare il Briccialdi da problema del Comune a risorsa per la città. Ora che c’è finalmente il risultato, non rimane che continuare ad impegnarsi perché il Briccialdi onori la sua mission e perfezioni e incrementi tutto quanto ne fa un istituto statale non solo di diritto, ma anche nella sostanza: con il dinamismo e la ricchezza, sul piano formativo, culturale, artistico e sociale che deve contraddistinguere, e contraddistingue, non solo le università italiane, ma anche i conservatori di musica e le accademie artistiche e coreutiche”.

L'istituto Briccialdi allo Stato. Voto bipartisan in consiglio comunale

Con la statalizzazione, a decorrere dal 2023, il personale docente e tecnico-amministrativo del Briccialdi entra nei ruoli dello Stato, e per conseguenza i relativi stipendi saranno emessi direttamente dalla ragioneria dello Stato. Il bilancio dell’istituto è quindi sgravato da quella che fino a ieri è stata la maggiore voce di spesa che, sostenuta per decenni dal Comune di Terni, e poi sempre meno e sempre a maggior fatica, è stata affrontata in anni difficilissimi che hanno messo a rischio la sussistenza stessa dell’istituto Briccialdi.

"E' finalmente arrivata la notizia che attendevamo da anni: - dice il sindaco Leonardo Latini - esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto frutto di un lavoro svolto in sinergia con la presidente Pellegrini e il direttore Gatti per la valorizzazione e la tutela di una delle eccellenze del nostro territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti. In questa occasione mi piace ricordare la proficua interlocuzione avuta con l’allora ministro Bussetti”.

Soddisfazione è stata espressa in una nota anche dai consiglieri comunali del Pd Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis; dal gruppo consiliare della Lega.

Primo concerto in presenza in piazza della Repubblica della banda sinfonica del Briccialdi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.