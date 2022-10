Terni: Giro d'Italia 2023, partirà da piazza della Repubblica l'ottava tappa

Giorgio Palenga 18 ottobre 2022 a

L’anticipazione che il Corriere aveva lanciato lo scorso 4 settembre ha trovato conferma ufficiale ieri: il Giro d’Italia torna a Terni, da dove partirà l’ottava tappa, il 13 maggio 2023, che porterà la carovana rosa dalla città dell’acciaio a Fossombrone.

Si è infatti svolta a Milano la presentazione dell’edizione 106 della kermesse, senza dubbio la corsa ciclistica a tappe più importante del mondo, con il Tour de France.

Una tappa del Giro d'Italia edizione 2023 verso il ritorno in città

Un evento che farà arrivare in città oltre 900 addetti ai lavori, tra organizzazione, giornalisti, sponsor, oltre naturalmente a corridori, squadre e tecnici, garantendo una visibilità a Terni e al suo territorio veramente formidabile. I diritti televisivi sono venduti in tutto il mondo, basti pensare che la Tirreno-Adriatico – altra gara organizzata da Rcs Gazzetta, certamente di impatto mediatico minore – è stata trasmessa in 60 Paesi.

Figurarsi, quindi, il risalto della corsa rosa. Lunedì 17 ottobre 2022, in platea al Teatro Lirico Gaber di Milano, c’era una delle grandi fautrici del ritorno del Giro in città, ovvero l’assessore allo sport e al turismo, Elena Proietti (foto in alto).

“Terni aspettava questo momento esattamente da 28 anni – le sue parole – dal 13 maggio 1995 , un ritorno attesissimo per la città di Terni e finalmente questo sogno diventa realtà grazie alla sinergia tra Comune di Terni, Regione Umbria e Fondazione Carit”.

E’ singolare come, 28 anni dopo, la data sia esattamente la stessa: il 13 maggio. Stavolta si tratterà dell’ottava tappa, all’indomani di un arrivo che già potrebbe dare un primo scossone alla classifica, quello sul Gran Sasso. Non sarà comunque una tappa per velocisti, almeno sulla carta, neanche quella che partirà dal centro della città (tra piazza Europa e piazza della Repubblica), visto che per arrivare a Fossombrone il dislivello sarà di 2500 metri, per 207 km complessivi.

Da Terni i corridori prenderanno la volta di Spoleto, percorrendo la Flaminia (bivio di Montefranco, passo della Somma), poi ancora proseguiranno per Foligno, Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino, Osteria del Gatto, Sigillo, Scheggia e ancora nelle Marche. Difficile dire se ci potrà essere selezione: molto dipenderà dall’andamento della tappa del Gran Sasso, intendendo anche le condizioni meteo, ormai imprevedibili in qualunque stagione.

