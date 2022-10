Città di Castello, contrari al trasferimento si licenziano e ritrovano tutti il lavoro

18 ottobre 2022 a

a

a

Gli ex dipendenti di ex FisaDorelli spa (già Fisa Kartotecnica spa ora IndustriaUmbra spa) di Città di Castello vogliono ricordare quanto vissuto un anno fa, proprio in queste settimane, ringraziando quanti hanno dato loro supporto, sostegno e solidarietà in occasione del presidio presso lo storico stabilimento tifernate e nell'evolversi della loro vicenda lavorativa.

Rissa davanti a discoteca, otto arresti

Ricordiamo che al termine della giornata di venerdì 15 ottobre 2021, dopo un rincorrersi di voci sempre più incalzanti, ma sempre smentite dalla proprietà sino all'ultimo minuto, veniva comunicato alle maestranze la chiusura del sito produttivo di Città di Castello (già storica Fisa Kartotecnica spa, vanto dell'industria cartotecnica tifernate dal dopoguerra) con constestuale trasferimento dell'azienda presso l'opificio di Fossato di Vico (80 km ca), già nelle disponibilità di IndustriaUmbra spa, nata tramite fusione della Sigillana Brefiocart spa (famiglia Fiorucci Bruno) e della tifernate FisaDorelli spa.

Totem intelligenti nelle chiese del centro storico

Scrivono in una lettera: "A nulla sono valse le decise ma dignitose proteste e negoziazioni dei sindacati e dei dipendenti che hanno visto svanire, in pochi minuti e in pochi giorni, le loro sicurezze, sentendosi traditi da coloro a cui avevano sempre dedicato massimo impegno, massima fiducia e riconoscenza, con un senso di appartenenza che hanno visto calpestare in nome di una scelta unilaterale. La dignità e il sano orgoglio ancora per alcuni non ha prezzo e non possono essere comprati: con fermezza e coraggio (siamo ancora in piena emergenza Covid e in avvio di una crisi economica che si acuirà con il successivo conflitto Russo/Ucraino), Ttutti i dipendenti, chi subito, chi dopo poche settimane, hanno rassegnato le proprie dimissioni". Tutte le maestranze sono state ricollocate, a tempo indeterminato, presso altre importanti realtà produttive del territorio tifernate.

Ripetuti episodi di stalking, non potrà più avvicinare il medico



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.