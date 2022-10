Umbria, accordo Regione-Amazon per rilanciare le piccole imprese e le eccellenze del territorio

17 ottobre 2022 a

Regione Umbria e Amazon hanno ufficializzato un’intesa volta a sostenere le piccole e medie imprese con attività di promozione e formazione digitale dedicate.

L’accordo, tra l'altro, garantisce una vetrina dedicata ai prodotti umbri e l’organizzazione di attività formative dedicate alle piccole e medie imprese.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha sottolineato che “la partnership con Amazon rappresenta un’opportunità molto importante per la nostra Regione. Sempre più spesso la pubblica amministrazione ha bisogno di fare squadra con quei leader di mercato che possono contribuire a far crescere anche le realtà più piccole. Con questa collaborazione le nostre eccellenze made in Umbria potranno essere conosciute più facilmente a livello internazionale, penetrando in mercati dove sarebbe più difficile arrivare senza una vetrina così ampiamente diffusa come quella di Amazon”.

L’assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, ha inoltre aggiunto che “l’accordo con Amazon si inserisce in una politica che vuole offrire alle Pmi tutti gli strumenti necessari per avviare un processo di crescita dimensionale efficace”.

“In uno scenario complesso come quello odierno che presenta continue sfide per le nostre imprese, diventa ancor più fondamentale la capacità di fare rete, elemento fondamentale dell’azione del sistema Paese - afferma Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia Digitalizzazione e innovazione sono le parole chiave per riportare le nostre imprese, particolarmente le Pmi sui mercati internazionali e guidano la strategia di Ice Agenzia articolata in 20 nuove azioni che quattro anni fa non facevamo. Stiamo puntando parecchio sull’e-commerce, in questi anni abbiamo portato a vendere online oltre 7000 Pmi su 33 vetrine del Made in Italy in 29 Paesi nel mondo, e risultati ci sono se consideriamo che il peso dell’export online sull’export totale è aumentato dal 6 al 9% in tre anni. L’accordo che lanciamo oggi è parte integrante di questa strategia e lo è proprio su in territorio, come quello umbro, che ha un’ottima propensione all’export. Faccio i miei migliori auguri alle imprese del territorio, al team della Regione Umbria e Amazon.”

Sono più di 300 le piccole e medie imprese umbre che vendono su Amazon.it e nel 2021 hanno raggiunto oltre 6 milioni di euro in vendite all’estero.

Grazie a questo accordo, a partire da oggi, i prodotti umbri Made in Italy, sono disponibili in una sezione regionale dedicata nella vetrina Amazon Made in Italy.

Oltre il 45% della selezione dei prodotti umbri su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Fashion e oltre il 15% nella categoria Food.

