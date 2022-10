Umbria lavoro, un'azienda su due non trova personale specializzato

18 ottobre 2022 a

Anche in Umbria sarà un autunno nero sul fronte del lavoro. Lo confermano le previsioni occupazionali Unioncamere-Anpal: per il trimestre ottobre-dicembre le aziende hanno dichiarato di voler assumere 13.880 addetti, 400 in meno rispetto allo scorso anno. C’è di più. Perché a un mercato già in frenata si aggiungono le difficoltà per le imprese a trovare le giuste competenze. In Umbria il dato raggiunge il 51,6%, superiore a quello nazionale che si attesta sul 45,5%. Significa che un’assunzione su due è considerata dalle stesse aziende di difficile realizzazione.

La conferma arriva da Anna Rita Rustici, marketing & communication manager della Manini Prefabbricati, azienda di Santa Maria degli Angeli leader nel settore della prefabbricazione industriale in Italia. Sessanta anni di storia alle spalle e 300 addetti, eppure anche per questo colosso dell’edilizia le difficoltà a reperire manodopera specializzata sono enormi. “Da mesi siamo alla ricerca di tre tecnici di cantiere, di cui abbiamo urgente bisogno - spiega Anna Rita Rustici - ma al momento non abbiamo avuto fortuna. I motivi alla base delle difficoltà sono fondamentalmente due: da una parte c’è un mercato drogato dalla mole enorme di lavori dovuta al Superbonus, dall’altra una preparazione scolastica sempre più distante dalle reali esigenze del mondo produttivo. Laddove la scuola funziona, mancano gli studenti: abbiamo contattato direttamente gli istituti tecnici per geometri di Foligno e Santa Maria degli Angeli. Quest’ultimo conta una sola classe per geometri, ad esempio, di undici ragazzi, quattro andranno all’università, per gli altri sette ci sono già dieci aziende in attesa”. Ma non solo.

“Noi - aggiunge Anna Rita Rustici - avremmo anche bisogno di tecnici di progettazione e ingegneri strutturisti. Niente da fare”. A soffrire, stando all’indagine Excelsior, non è solo il comparto collegato all’edilizia. Quello del turismo, per esempio, è uno dei settori che più ha difficoltà a reperire le figure professionali giuste: introvabili energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ma anche semplicemente camerieri, cuochi e lavapiatti. Per non parlare dell’Ict dove si stanno moltiplicando le iniziativa per formare le risorse occorrenti. Anche in questo caso, la domanda c’è, le imprese che assumono anche: il punto debole è rappresentato dalla carenza di giovani con nuove hard e soft skills, dal forte deficit di figure professionali adeguate ai ruoli che le aziende richiedono.

Un mismatch che assume quasi il sapore di una beffa in un momento così complicato anche per l’Umbria con 780 imprese che da gennaio a oggi hanno chiuso o bloccato la produzione attivando gli ammortizzatori sociali per il caro energia e materie prime e 308.527 ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate per il solo mese di agosto, ultimo dato messo a disposizione dall’Inps. Una situazione destinata ad acuirsi nei prossimi mesi.

