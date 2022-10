Umbria: Spoleto, vinti 35 mila euro al bar tabaccheria della stazione

Rosella Solfaroli 18 ottobre 2022 a

La dea bendata bussa ancora una volta alla porta di un residente di Spoleto. E anche questa volta la vincita è di una certa importanza e supera i 35 mila euro. Certo non è il milione vinto ad agosto del 2021, da una signora sempre di Spoleto, ma anche in questo caso il fortunato vincitore si è affidato completamente alla sorte. La milionaria signora ha pescato a caso un biglietto di Gratta e vinci, il fortunato giocatore, realizzando un 4 e azzeccando anche il numero Superstar, si è aggiudicato 35. 621,29 euro acquistando una schedina precompilata da 15 euro del Superenalotto.

E i proprietari della tabaccheria della stazione ferroviaria, Massimo Corsaletti, la moglie Alessandra Brufani e la loro figlia Sara, così come la loro commessa Noemi Pompili, si sono rallegrati per il fortunato vincitore. “E’ un cliente abituale che viene a giocare quasi ogni volta che c’è l’estrazione del Superenalotto – spiega Sara Corsaletti – e quelle che ha giocato fino a oggi, compresa quella vincente, sono tutte con numeri casuali, non scelti”. Ma fatto ancor più singolare è che lo spoletino ha preso atto della vincita quando “sabato 15 ottobre è venuto a controllare se la schedina era vincente o meno, come fa sempre del resto - aggiunge Sara – a quel punto, non senza emozione da parte mia e di mia mamma, ci siamo accorte di questa grossa vincita che risale all’estrazione dell’11 ottobre”.

Ma a far alzare parecchio la quota “è stato proprio aver preso il numero del Superstar, altrimenti più di 5 mila euro non avrebbe vinto centrando solo un 4 – aggiunge il papà Massimo – quella acquistata è una schedina con 10 combinazioni e altrettanti 10 superstar che costa 15 euro”.

