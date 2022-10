Umbria: Spoleto, terza edizione per Dolci d'Italia

Filippo Partenzi 18 ottobre 2022 a

Ancora qualche giorno di attesa, poi Spoleto tornerà ad immergersi tra le dolcezze. Scatterà dal 29 ottobre la terza edizione di Dolci d’Italia che, fino al primo novembre, proporrà ai visitatori un gran numero di appuntamenti in numerose location del centro storico. Il complesso monumentale di San Nicolò continuerà ad essere il cuore pulsante della rassegna ideata da Epta Confcommercio (ospiterà circa 120 stand nonché gli Sweet Show e i laboratori Piccoli pasticceri crescono) e quest’anno l’associazione di categoria ha voluto espandere ulteriormente i confini della kermesse. Palazzo Mauri, quindi, farà da cornice a Dolce Umbria mentre in via Saffi avrà luogo il Salotto Muzzi.

L’elenco dei luoghi coinvolti comprende poi piazza Pianciani in cui sarà possibile degustare prodotti salati ed il teatro romano, dove sono in programma il concerto Dolci note ed il banchetto L’archeologia incontra il palato. E non finisce qua, perché nei quattro giorni di svolgimento si terranno anche trekking urbani con visite guidate alla scoperta delle bellezze presenti nel centro storico ed attività legate al fitness in piazza Duomo.

Un cartellone quanto mai variegato, reso possibile grazie al contributo concesso dal Gal Valle Umbria Sibillini (che ha confermato il proprio impegno per il 2023) e dalla Fondazione Carispo: la spesa complessiva, in particolare, si aggira tra i 120 e i 140 mila euro. Un investimento dalla portata consistente, che fa capire quanto il territorio creda nelle potenzialità di Dolci d’Italia e nella sua capacità di attrarre turisti. “I partecipanti - ha detto il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni, nel corso della conferenza di presentazione il 17 ottobre - potranno assaporare prodotti di altissima qualità, assistere a 20 cooking show e a momenti di approfondimento culturale”. Alla rassegna prenderanno parte circa 200 studenti dell’Istituto Alberghiero: per loro, come spiegato dal dirigente scolastico Roberta Galassi, “si tratterà di un’occasione importante per applicare le conoscenze maturate in questi anni e lavorare al fianco di grandi professionisti del settore”.

Tra i nomi coinvolti rientrano cioccolatieri del calibro di Luca Montersino, Matteo Felici e Daniela Ribezzo. Presenti in Comune il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli ed il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera i quali hanno annunciato che a novembre si terrà un’altra rassegna volta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche: Spoleto nel piatto, i cui dettagli verranno diffusi più avanti. Soddisfatti infine il presidente del Gal Pietro Bellini e della Fondazione Carispo Sergio Pompili, pronti a scommettere sul successo di Dolci d’Italia.

