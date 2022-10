Covid, in Umbria casi ancora in calo. I positivi diminuiscono per il terzo giorno consecutivo

17 ottobre 2022 a

a

a

In Umbria per il terzo giorno consecutivo diminuiscono gli attualmente positivi al Covid. Secondo i dati diffusi dalla Regione, oggi, lunedì 17 ottobre, sono 8.014, 233 in meno rispetto a domenica e con un calo del 3,6 per cento nell'ultima settimana di rilevazioni. Aumentano, invece, i ricoveri. Sono 195, due in più, un letto occupato nelle terapie intensive. Nel bollettino di oggi sono stati registrati altri 304 casi e 537 guarigioni. I dati sono frutto di 1.242 tamponi. Il tasso di positività è del 24.4%, in calo rispetto al 30.5% della passata settimana.

Spunta una nuova variante: "Xbb è la peggiore scoperta finora". Il caso vaccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.