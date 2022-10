Umbria, apertura caccia al cinghiale, controlli della forestale su 92 doppiette: sette sanzioni

17 ottobre 2022 a

Apertura di caccia al cinghiale nel segno della regolarità in Umbria. Le stazioni carabinieri forestale sono state impegnate tutta la giornata di domenica 16 ottobre al controllo dei cacciatori: le sanzioni amministrative sono state solo sette per un importo complessivo di 518 euro. In un caso è scattato il sequestro amministrativo del fucile.

Il calendario venatorio emanato dalla regione Umbria ha previsto che la caccia al cinghiale avvenga nei giorni di giovedì, sabato e domenica e si chiuda il giorno 15 gennaio 2023.

I carabinieri forestali, già a partire dalle prime ore del mattino, hanno effettuato 40 controlli per prevenire incidenti e verificare che la giornata venatoria si svolgesse all’insegna del rispetto delle regole.

I militari hanno controllato che le battute si svolgessero all'interno del settore assegnato, le vie d’accesso fossero tabellate per il pericolo alla pubblica incolumità, i cacciatori partecipanti e i cani utilizzati.

I controlli in generale hanno riguardato 93 cacciatori: i documenti abilitativi oltre che alla verifica delle armi e delle munizioni impiegate e i veicoli utilizzati.

