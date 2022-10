Todi, perde il controllo dell'auto e centra un albero: muore a 54 anni

17 ottobre 2022 a

Un uomo di 54 anni è morto, lunedì 17 ottobre intorno alle 8, sulla strada provinciale 379 a Montenero, nel territorio del Comune di Todi. L'uomo viaggiava da solo, quando per cause ancora in corso di aggiornamento, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada. Il veicolo nella sua folle corsa ha centrato un albero. Non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento del 118, dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi e dei carabinieri. Nessuna altra auto coinvolta, disagi alla circolazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

