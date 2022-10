Terni, cede una griglia metallica sul marciapiede. Tragedia sfiorata

Antonio Mosca 17 ottobre 2022 a

a

a

Tragedia sfiorata per la rottura di una griglia metallica in via Ercole Barbarasa (nella foto), a Terni, vicino al Tribunale di corso del Popolo. La griglia è precipitata nel vuoto per tre metri. A segnalare l’episodio, accaduto nel corso della serata di sabato 15 ottobre, sono la Guardia nazionale ambientale e Codici Umbria, tramite Jacopo Francesconi e Massimo Longarini.

Bus resta bloccato sopra una voragine

“Che cosa sarebbe successo - si chiedono - nel caso in cui fosse passata una donna con un passeggino, un bambino oppure qualsiasi altro cittadino? Ogni quanto tempo vengono fatti i controlli e le manutenzioni di tutte le griglie presenti sulle strade da parte degli organi preposti?”. La Guardia nazionale ambientale e Codici Umbria chiedono interventi decisi e controlli per “prevenire queste situazioni di pericolo invitando i cittadini a segnalare in modo tempestivo quando notano griglie dei marciapiedi rovinati così da prevenire qualsiasi forma di rischio e attivare gli organi preposti”.

"Con due ruote nella voragine che mi si è aperta davanti: salvo per miracolo"

Nel maggio di cinque anni fa si verificò un incidente in cui una donna rischiò la vita mentre si stava recando dal medico per una visita. La 52enne ternana si trovava in via Linda Malnati, non lontano dall’ospedale, quando precipitò nel vuoto proprio mentre passava sopra una grata metallica. La donna finì nei sotterranei dopo un volo di oltre tre metri. Sotto choc il marito che era con lei e le altre persone che si trovavano da quelle parti al momento dell’incidente. E pensare che la grata era stata posta sul marciapiede da poco tempo. La malcapitata riportò fratture a entrambe le gambe e anche una lesione lombare che ne richiesero il trasferimento immediato in ospedale con un codice rosso e in prognosi riservata. Per fortuna, nel caso più recente che si è verificato in via Ercole Barbarasa, nessuno stava passando sul marciapiede quando la griglia metallica si è staccata all'improvviso e ha ceduto.

Cede una grata e precipita nel vuoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.