Foligno, inchiesta carabinieri: bonifico di 5 mila euro dal pusher al comandante

L’accusa di concussione che la Procura della Repubblica di Spoleto muove al comandante della Stazione di Foligno, Francesco Matalone è legata a una somma di denaro che, secondo l’ipotesi dei magistrati, il comandante si sarebbe fatto indebitamente dare da un pusher albanese ancora oggi agli arresti domiciliari. Di certo, nella questione del pagamento di 5mila euro, c’è un bonifico bancario che il pusher ha disposto a favore del comandante. L'albanese ha raccontato ai carabinieri che quella somma di denaro gli era stata chiesta dal comandante per aiutare un bambino malato che avrebbe dovuto operarsi di cancro alla testa. La richiesta, secondo quanto emerso, sarebbe stata fatta di persona all’interno della caserma di Foligno. E' stato lo stesso pusher a raccontarlo ai militari che lo hanno fermato mentre rientrava a casa. L’uomo infatti aveva il permesso per uscire dal proprio domicilio per un determinato lasso temporale. Essendo in ritardo aveva giustificato tutto dicendo che era stato convocato in caserma dove aveva avuto un incontro col comandante che gli aveva fatto quella richiesta.

Tuttavia il racconto del pusher non viene ritenuto credibile dagli investigatori che ipotizzano invece un timore da parte dell'albanese nei confronti del carabiniere che aveva partecipato anche alle fasi del suo arresto. Ad ogni modo, la somma di 5 mila euro era stata prelevata dal comandante indagato pochi giorni dopo il bonifico. Il luogotenente Matalone è anche accusato di tentato spaccio di droga. La Procura gli contesta infatti l’ipotesi di reato perché lo stesso militare avrebbe chiesto 150 grammi di cocaina a un alto carabiniere - non più in servizio a Foligno - dicendogli che avrebbe dovuto consegnare la droga a un terzo militare.

Nel corso delle perquisizioni effettuate nei giorni scorsi - rese note dal Procuratore capo di Spoleto, Alessandro Cannevale - dai carabinieri del Roni del comando provinciale di Perugia e disposte dalla Procura di Spoleto anche l’ufficio corpi di reato della caserma di Foligno è stato oggetto di controlli. L’input è verificare se c’era un ammanco di droga corrispondente alla sostanza stupefacente richiesta al militare che prima si è sottratto alla richiesta o e poi ha segnalato tutto. Le difese dei due militari, insieme a Francesco Matalone è infatti indagato per falso anche il brigadiere Gianluca Insinga, valutano se fare ricorso al Riesame per chiedere il dissequestro di pc e telefoni sequestrati nel corso delle perquisizioni disposte dai pm Patrizia Mattei e Vincenzo Ferrigno, titolari del fascicolo d'inchiesta.

