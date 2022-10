Perugia, sposa 75enne italiano e poi lo maltratta: badante 40enne albanese a processo

Francesca Marruco 17 ottobre 2022 a

Si erano conosciuti perché lei lavorava come badante da un suo conoscente. Tra i due era nata una relazione e poi la donna aveva fatto ritorno in Albania. Intanto però si sentivano regolarmente e la sorella della donna gli aveva detto che l’unico modo per farle fare rientro in Italia era sposarla. E così il 73enne era volato in Albania e aveva preso in sposa la 40enne. Dal paese erano rientrati anche con la figlia minorenne di lei. E si erano stabiliti in casa dell’anziano nell’hinterland perugino. Ma poi, come lui stesso ha spiegato una volta presentata denuncia, tutto era cambiato.

Di quella relazione che c’era stata non esisteva più neanche l’ombra. E al posto delle premure e pure delle parole erano comparsi schiaffi e vessazioni di ogni tipo. La donna infatti - che nei giorni scorsi è stata rinviata a giudizio - lo faceva vivere come un prigioniero in casa sua. Lo schiaffeggiava se non stava zitto. Privato di documenti, pensione e bancomat, gli veniva proibito anche avere contatti coi figli. L’uomo ha raccontato che la moglie gli controllava il telefono e quando i figli passavano a trovarlo non apriva loro la porta. E poi dopo qualche mese dal rientro dall'Albania, l’abitazione dell’anziano era stata invasa dai parenti della moglie. La sorella, il fratello, i nipoti. L'uomo ha raccontato che nessuno parlava con lui se non per convincerlo a suddividere i beni con suo fratello e vendere la casa. Tranne che per i pasti, viveva in camera sua perché aveva paura per la sua incolumità. Soprattutto dopo l'arrivo a casa dei carabinieri per controllare i documenti dei parenti della moglie. In un primo momento, nonostante gli investigatori gli avessero subito chiesto se andava tutto bene con la moglie, l’anziano aveva detto di sì perché aveva timore di ritorsioni.

Ma poi, quando capì che entrambi i fratelli della donna erano irregolari ebbe paura e decise finalmente di chiedere aiuto ai figli. Era novembre 2021, andò in ospedale e sporse denuncia contro la moglie. Poco dopo la donna venne allontanata da casa con un divieto di avvicinamento e adesso per lei è arrivato il rinvio a giudizio. L’anziano - che nel processo è costituito parte civile nel processo con l’avvocato Chiara Casaglia - era andato a vivere dai parenti prima che lei venisse allontanata.

