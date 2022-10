Perugia, minacce di morte alla ex moglie: "Devi stare sottoterra". Domiciliari per un 51enne

Francesca Marruco 17 ottobre 2022 a

Un mese fa l’aveva aspettata fuori dal luogo di lavoro a l’aveva aggredita perché pretendeva di avere l’automobile della donna. L’aveva afferrata per il collo e trascinata per la strada nel parcheggio. Lei aveva provato a difendersi tirandogli in faccia dell’alcol e lui per tutta risposta le aveva urlato contro che le avrebbe cavato gli occhi. L’aveva presa per i capelli e chissà cosa sarebbe successo se non fosse intervenuto qualcuno. La donna poi era stata portata in ospedale e nelle ore immediatamente successive aveva sporto denuncia contro l’ex marito. Un uomo che, per aver maltrattato la moglie, era già stato condannato a 1 anno e 4 mesi in secondo grado.

Una storia, la loro, iniziata vent’anni fa e culminata nella prima denuncia per violenza domestica nel 2018. L’uomo, un 51enne di origine tunisina, ossessivamente geloso della moglie e con problemi di alcolismo, era quindi andato in comunità. Dopo un periodo di separazione i due avevano ripreso a frequentarsi. La donna aveva creduto in un cambiamento reale e lo aveva ripreso a casa, ma poco dopo erano tornate le offese e le minacce. Le diceva che se lo avesse lasciato l’avrebbe fatta pagare a lei e alla sua famiglia. Le pressioni erano talmente forti che prima del processo di secondo grado, la donna aveva ritirato la prima querela. Quando poi era stata chiamata in aula aveva spiegato di essere stata costretta dall’ex marito e poi aveva lasciato la sua casa per mettersi in salvo. Dopo l’aggressione del mese scorso - avvenuta nel giorno in cui al 51enne era stata restituita la patente, sospesa qualche mese prima perché da ubriaco aveva dato in escandescenze - l’uomo non aveva smesso di tormentarla.

Anche mentre era in ospedale le aveva mandato innumerevoli messaggi di minacce, anche di morte. Le diceva che il suo posto era sottoterra e che l’avrebbe ritrovata, anche se l’avessero mandato in galera. E, secondo quanto emerso nei successivi riscontri dei carabinieri, i messaggi di morte non glieli aveva invitati solo nell’ultimo mese. All’uomo viene infatti contestato, tra le altre cose, di avere inviato circa 20-30 messaggi al giorno alla ex moglie contenente messaggi di morte. La persona offesa, poco dopo l’aggressione di un mese fa, aveva paura ad uscire di casa perché nei confronti dell’uomo non era stata adottata alcuna misura cautelare. Adesso che il gip di Perugia, Natalia Giubilei, ha disposto per lui i domiciliari, la donna potrà forse tornare a uscire di casa senza guardarsi continuamente intorno.

