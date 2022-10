Umbria, la storia di Mattia, 28 anni: "Ho lasciato il posto fisso per ritrovare la libertà"

17 ottobre 2022 a

“A un certo punto mi sono sentito come di fronte a un bivio: la monotonia di un lavoro sempre uguale e di una vita senza scossoni o l’ebrezza di viaggiare, conoscere il mondo, avere un’occupazione sì ma che non rappresenti un vincolo per la mia esistenza. Almeno fino a quando non deciderò di fermarmi e mettere su famiglia ma con la consapevolezza di chi ha un’esperienza forte alle spalle”. Mattia Bacci, 28 anni di Città di Castello, è uno di quelli che, di punto in bianco, ha deciso di dare una svolta alla propria vita: dopo quasi 12 anni di lavoro in un ristorante della sua città, ha mollato tutto per ricominciare da zero.

“Ho iniziato a lavorare giovanissimo, già a 15 anni frequentavo l’Istituto alberghiero e grazie all’alternanza scuola-lavoro facevo esperienza in un locale della mia città. Il ristorante era diventato la mia seconda famiglia, mi sembrava di realizzare un sogno. Ma con il passare del tempo tutto è cambiato: 35 ore settimanali, 1.200 euro al mese, sabato, domenica e festivi a lavorare. La situazione cominciava ad andarmi stretta. La pandemia ha fatto il resto. Quando la chiusura forzata del locale mi ha costretto a rimanere a casa, ho aperto una riflessione. ‘Ma cosa sto facendo?’, mi sono detto. E quando si è tornati alla normalità e i titolari del ristorante mi hanno proposto di assumerne la gestione, ho risposto: no grazie. Poco dopo mi sono licenziato: era il 31 dicembre 2020”. Mattia Bacci non si è mai pentito di quella scelta: “Ero passato dal sogno di aprire un ristorante all’incubo di doverci passare un’intera vita”, dice. Ha così tentato l’esperienza in fabbrica. Un contratto a tempo determinato interrotto prima del previsto per le difficoltà interne dell’azienda. “La stabilità, comunque, in questo momento non è per me. Il mio obiettivo è quello di alternare periodi di lavoro ad altri di vacanza”, racconta. A settembre dell’anno scorso, per esempio, zaino in spalla è partito a piedi alla volta di Lisbona dove poi è rimasto sino a gennaio.

“All’estero c’è una mentalità diversa dall’Italia - evidenzia - tra ostelli e lavoretti saltuari si può stare senza particolari problemi, ovviamente se ci si accontenta”. Ecco, il sogno di Mattia, adesso, è quello di viaggiare il più possibile. “Non posso pensare di fare una vita all’insegna della monotonia - racconta - preferisco non avere un’occupazione fissa in modo da poter girare il mondo e conoscere sempre più cose. Solo dopo potrò fermarmi e guardare tutto con occhi diversi. Allora deciderò di optare per la stabilità, la famiglia, il posto fisso fino a 70 anni. Ma per adesso vado avanti così”.

