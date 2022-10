Umbria Covid, undici ricoverati in più in 24 ore e due morti. Ma contagi in diminuzione

16 ottobre 2022 a

a

a

Aumenta di nuovo il numero dei ricoverati Covid in Umbria: diventano 193, dei quali 118 in area medica e uno in terapia intensiva, secondo i dati aggiornati nella giornata di domenica 16 ottobre dalla Regione. Sono 11 in più in 24 ore con un aumento del 10,4 per cento su base settimanale.

Covid, la curva dei contagi resta stabile ma quattro i morti



I nuovi contagi accertati sono 734 (in diminuzione per il quinto giorno consecutivo), i guariti 945 mentre si registrano altri due decessi, per un totale di 2.154 dall’inizio dell’emergenza pandemica. Gli attualmente positivi passano da 8.460 a 8.247 a fronte di 945 guariti giornalieri. Sono stati analizzati 3.780 tamponi, tra test antigenici e molecolari, dai quali emerge un tasso di positività del 19,42 per cento. Era 24,6 sabato e 24 per cento domenica della scorsa settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.