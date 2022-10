Umbria, Umbertide: il libro di Barbara Alberti diventa un film

Roberto Baldinelli 16 ottobre 2022 a

Il libro della scrittrice Barbara Alberti, “Vangelo secondo Maria”, diventa un film. Diretto da Paolo Zucca, con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, la pellicola arriverà in prima assoluta prossimamente su Sky e in streaming su Now. Barbara Alberti, nata a Umbertide nel 1943, dove ha vissuto fino a 15 anni, mantenendo sempre uno stretto legame con la sua terra d'origine, scrisse “Vangelo secondo Maria” 40 anni fa e rappresentò un vero e proprio caso per la scelta inedita di narrare la vicenda del Vangelo dal punto di vista femminile.

Il film racconta Maria non più come spettatrice, ma come coraggiosa artefice della propria esistenza. Una donna che si interroga sul significato di una morale che costringe alla rinuncia di sé, negando all'umanità la conoscenza completa e il diritto alla costruzione di una propria verità sul mondo. La Palestina arcaica e mitologica della storia è stata ricreata in Sardegna, dove sono in corso le riprese che dureranno otto settimane.

Barbara Alberti ha dichiarato: “Perché ci abbiamo messo tanti anni a fare un film dal “Vangelo secondo Maria”? Gli ostacoli si sono rivelati travestimenti del meraviglioso: il film non si poteva fare perché Benedetta Porcaroli non era ancora nata come attrice. Solo lei poteva essere Maria, la ribelle. Per talento e grazia, malizia, furore, innocenza, e per lo sguardo. Non ci voleva un’interprete, ma una reincarnazione”.

