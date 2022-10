Narni capitale della fotografia per due settimane. Torna il festival in centro

16 ottobre 2022 a

a

a

E' stato ufficializzato il programma della settima edizione del festival di fotografia Narnimmaginaria, che da sabato 22 ottobre al primo novembre animerà il centro storico con mostre tra le suggestive mura romaniche del complesso monumentale di San Domenico, al piano nobile del museo Eroli e al piano terra e nei sotterranei di palazzo dei Priori - Digipass. “Due settimane dedicate alla fotografia - hanno spiegato gli organizzatori dell'associazione Sator - che trasformeranno Narni in un grande laboratorio fotografico”. Denso di appuntamenti il primo fine settimana del 22 e 23 ottobre. Si potrà assistere alla presentazione di libri fotografici “Gioele: il mondo fuori” di Fabio Moscatelli, “La colpa” di Collettivo 42, “I sogni li spendo per strada” di Liliana Ranalletta, “Sicilia 1992, Luce e Memoria” di Tony Gentile, presentato con Stefano Mirabella e “Il palazzo dei destini incrociati” di Aldo Feroce. E poi incontri con la fotografia di Lorenzo Cicconi Massi e talk su “Il ritratto fotografico come ricerca di sé” con Teresa Mancini. La sera di sabato 22, alla loggia dei Priori, proiezione di tutti i lavori partecipanti al Circuito Off accompagnati dalla musica live di Alessandro De Florio.

In mostra le foto di grandi star scattate da Borrello

Domenica 23 ottobre i fotografi potranno partecipare alle letture portfolio a premio con Lorenzo Cicconi Massi, Massimo Mazzoli, Stefano Mirabella, Cristiano Morbidelli, Fabio Moscatelli ed ai progetti editoriali di Luciano Zuccaccia. Sabato 29 ottobre si terrà un workshop di editing di portfoli e cataloghi di fotografia tenuto da Livia Del Gaudio, fondatrice della rivista “In allarmata radura” mentre nel pomeriggio si svolgerà l'incontro “Conosere la caverna, il rapporto tra luce e ombra in fotografia e letteratura” dove il fotografo Luigi Loretoni fornirà lo spunto alla scrittrice Ester Armanino, per la produzione di un racconto. Si affronterà il tema di come fotografia e parola possano dialogare tra loro creando ibridazioni con il reale.

Video su questo argomento Fotografia come mistero presente: Crewdson alle Gallerie d'Italia TMNews



L'evento sarà arricchito da letture e proiezioni. La giornata si concluderà con la proiezione del documentario sulla carriera di Moira Orfei, “Moira Orfei, amori e fiori”, presentato da Francesco Di Loreto, che ne ha curato la regia insieme a Carlo Bevilacqua. Chiuderà il festival l'1 novembre, la seconda passeggiata fotografica analogica Narnimmaginaria Slowphotowalk, una maratona fotografica in cui a ogni partecipante verrà consegnato un rullino 35mm in bianco e nero da 36 pose, da scattare nell'arco della giornata. L'evento si svolgerà in collaborazione con Comune di Narni e Trekking Urbano, alla scoperta di Narni e dei suoi luoghi dello spettacolo.

Lucrezia Di Canio fa gol nella pittura. Apre la sua nuova mostra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.