Terni, maxi perdita dall'acquedotto durante i lavori sulle strade di Papigno

Maxi perdita dall’acquedotto cittadino. Il problema è emerso durante i lavori di asfaltatura che il Comune di Terni sta eseguendo in via Carlo Neri, nel borgo di Papigno. “Durante l’intervento - racconta il funzionario comunale, Federico Nannurelli - ci siamo accorti dell’enorme perdita di acqua che si era verificata e che ora comporterà l’obbligo di sostituire cento metri di tubazione in ghisa realizzando uno scavo longitudinale di un metro. Un’esigenza imprevista, ma urgente che - prosegue il funzionario che segue i lavori nella frazione per conto del Comune - vedrà all’opera il Servizio idrico integrato la prossima settimana”.

Resta in primo piano, dunque, il problema delle perdite dagli acquedotti e lo stato di conservazione delle condotte più vecchie che, secondo gli esperti, avrebbero bisogno di interventi mirati. Intanto dal Sii fanno sapere che mercoledì 19 ottobre, dalle 9 alle 13, verranno effettuati dei lavori manutenzione proprio nel borgo di Papigno (nella foto). E il cantiere interesserà via Carlo Neri insieme a via De Amicis, via Umberto Primo, piazza Jacobelli, largo Pianello, via Cavallotti, via della Fonte, via del Velino e le zone limitrofe.

Durante gli interventi in programma potrebbero verificarsi, come sempre in questi casi, degli intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da quello mobile. Altri lavori di manutenzione straordinaria sono in programma a San Gemini dalle 22 di mercoledì 19 ottobre alle 7 di giovedì 20. Il cantiere del Sii interesserà numerose zone abitate del centro umbro. Il Servizio idrico integrato rende noto che durante le operazioni sarà garantito lo stazionamento di due autobotti che saranno messe a disposizione della cittadinanza presso i parcheggi del campo sportivo e dell’ufficio postale per fronteggiare nel modo migliore eventuali emergenze ed imprevisti che potrebbero verificarsi.

