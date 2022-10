Perugia, chef morto nell'incidente: disposta l'autopsia. Indagato l'amico alla guida

Francesca Marruco 16 ottobre 2022 a

Verrà eseguita lunedì mattina dal medico legale, Massimo Lancia, l’autopsia sul corpo di Luka Cifci, il 23enne morto venerdì mattina per le ferite riportate in un drammatico incidente avvenuto lungo via Pievaiola alle prime luci dell’alba. Il ragazzo viaggiava a bordo di un’Alfa 147 guidata da un suo amico. Un giovane di appena un anno più grande di lui, un amico con cui aveva passato anche l’ultima nottata in vita e che adesso, come atto dovuto in questi casi, si trova iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Il giovane, al pari degli altri due ragazzi, è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sia lui che gli altri infatti, fortunatamente non hanno riportato ferite, ma visto che lui era al posto del conducente è stato sottoposto ai prelievi per effettuare alcol test e drug test. I quattro ragazzi, secondo quanto emerso, stavano tornando verso Castiglione del Lago dopo una nottata passata in una discoteca a Perugia. E poi, per cause che sono oggetto di accertamenti da parte della Compagnia dei carabinieri di Perugia, sono finiti contro il guardrail. L’impatto è stato molto violento, tanto che il povero Luka, che era sul sedile posteriore, è stato sbalzato via dal finestrino. Sul posto, molto vicino all’ospedale, sono intervenute immediatamente delle ambulanze: i sanitari hanno provato qualunque manovra per salvarlo ma il giovane purtroppo è deceduto durante la corsa verso il Santa Maria della Misericordia.

Luka Cifci era un 23enne con mille sogni: lavorava come chef in un ristorante di Castiglione del Lago. Nato ad Atene, dopo un breve passaggio in Albania, era arrivato in Italia con la mamma. A Castiglione dove viveva da anni, era molto conosciuto e amato. Il ragazzo aveva frequentato l’istituto Vegni di Cortona e, proprio ieri, sulla pagina Facebook dell’istituto è stato pubblicato questo post: “Il preside, i docenti e il personale tutto dell'istituto Angelo Vegni, increduli e addolorati, desiderano esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Luka Cifci, ex allievo del nostro istituto, tragicamente scomparso nella notte. Riposa in pace, caro Luka".

