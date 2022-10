Todi, il mercato trasloca ancora: bancarelle a Ponterio

Aldo Spaccatini 16 ottobre 2022 a

a

a

Il mercato del sabato di Todi prosegue nella sua ricerca di una collocazione ottimale con risultati, fino a ora, decisamente modesti. Dopo una iniziale collocazione in piazza del Popolo, su scelta dell’associazione commercianti, venne spostato prima in zona Porta Orvietana, poi nei pressi di Porta Romana e infine i via Abdon Menecali dove si trova ora. Ultima scelta è quella di Ponterio, proseguendo nell’operazione che mira a trasformare la popolosa frazione in realtà commerciale della città. Questa ultima scelta sembra sollecitare delle perplessità ma neanche le precedenti si sono dimostrate vincenti. Di certo il centro storico è sempre di più riservato ai turisti e sempre meno ai tuderti e anche questa sembra una previsione ottimistica.

Respinto il ricorso del trasferimento dell'ex direttrice della biblioteca, Fabiola Bernardini

Questa la nota che ufficializza l’ultima scelta. “L’amministrazione comunale di Todi ha dato disposizione agli uffici di procedere alla redazione di un progetto finalizzato alla dislocazione in via sperimentale del mercato settimanale del sabato in località Ponterio (di fronte al supermercato Emi). La nuova ubicazione è stata proposta e approvata dalle associazioni di categoria e dagli operatori ambulanti a fine settembre. Al momento il mercato resterà comunque in via Abdon Menecali, davanti al tempio della Consolazione, per tutto il tempo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate alla effettiva dislocazione nella nuova area di Ponterio. Il tradizionale mercato settimanale cittadino vede attualmente la presenza autorizzata di 23 posteggi, numero che si è ridotto rispetto al passato quando era arrivato a contare fino a 35 bancarelle. Anche da qui l'iniziativa di provvedere al trasferimento dell'appuntamento prendendo in esame soluzioni che siano più rispondenti alle esigenze della clientela e degli operatori sotto il profilo della sicurezza e degli aspetti igienico-sanitari, oltre che in equilibrio con altre forme di distribuzione commerciale al fine di offrire il miglior servizio possibile ai consumatori”.

Autocarro incastrato sotto al cavalcavia, tranciato cavo della corrente elettrica

Anche il sindaco, Antonino Ruggiano, ha voluto ribadire la bontà della scelta. “Nel prendere in esame e condividere la proposta della categoria degli ambulanti - dichiara - si è voluto porre in essere le condizioni migliori per un rilancio dello storico mercato settimanale tuderte, liberando l’area della Consolazione, individuata a suo tempo in via sperimentale, che ha mostrato limiti in termini di spazi e di sosta, complice la sovrapposizione di flussi e funzioni che ne hanno limitato la piena fruibilità”.

Lavori per completare il parcheggio al tempio della Consolazione. Agevolazioni per la sosta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.