Terni, 45 progetti per la rinascita del borgo di Cesi con i fondi del Pnrr

Cesi come porta dell' Umbria per la cultura, gli sport outdoor, la ricettività, la gastronomia e i prodotti tipici con 20 milioni di euro che il Comune di Terni si è aggiudicato, grazie al bando per i borghi del Pnrr. Con questo importante contributo verranno realizzati 45 interventi. Anche chi ha le abitazioni da ristrutturare lo potrà fare partecipando a dei bandi specifici. Obiettivo ripopolare il borgo. Il progetto è stato presentato in un incontro (nella foto) sabato 15 ottobre durante le Giornate del Fai. “Il progetto Cesi presentato ieri alla presenza delle associazioni locali - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati - prevede che i 20 milioni d’investimento, che sicuramente aumenteranno grazie ai provvedimenti del governo che sta adeguando le risorse del Pnrr alla crescita dei costi, vengano utilizzati in 45 interventi. Di questi, 20 sono interventi che riguardano esclusivamente il Comune e verranno realizzati su immobili, strutture e infrastrutture di proprietà comunale.

Altri 25 saranno realizzati in partenariato. Gli interventi possono quindi essere suddivisi tra quelli per infrastrutture, per servizi e forniture, per contributi a privati e patti di collaborazioni con le associazioni. Per il resto si procederà con i bandi e ognuno degli interventi prevede anche una quota di finanziamento utile alla gestione iniziale. C'è un timing preciso indicato nel nostro progetto con una suddivisione degli interventi da qui al 2026. Noi - prosegue - siamo pronti a finanziarci i primi interventi in programma: il rifacimento della strada da Cesi a Sant'Erasmo, un primo intervento di comunicazione, l'allestimento con realtà aumentata della grotta Eolia e i patti di collaborazione con le associazioni. Importanti sono anche i contributi che assegneremo dal 2023 per far tornare attrattivo Cesi, sia per chi vorrà partecipare alla realizzazione di un albergo diffuso, sia per chi intende aprire attività commerciali, o infine per chi vorrà trasferirsi a Cesi”.

Un progetto davvero importante per ridare vita al borgo che nel corso degli anni si è spopolato. "Proprio tra i progetti del Pnrr - spiega sindaco di Terni, Leonardo Latini - un bel colpo l’abbiamo fatto aggiudicandoci i 20 milioni di euro del bando borghi dopo una selezione che ci ha visto confrontarci con altri 38 progetti regionali e dopo aver superato tutte le verifiche del ministero della Cultura. Ci siamo riusciti perché abbiamo puntato su un progetto che mira alla rigenerazione di uno dei nostri borghi più belli”. Altri elementi forti del progetto sono una grande attenzione alla qualità della vita nel borgo, al sociale, al patrimonio culturale immateriale, anche con la realizzazione di strutture per la terza età. Ci sarà spazio per il social housing, per scuole di design, per interventi che valorizzino e studino la transizione energetica, per la cucina, per la valorizzazione dei prodotti locali e dell’agricoltura a cominciare dall’olio.

