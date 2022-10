Terni, murale sotto il ponte sul fiume Nera per combattere il degrado

15 ottobre 2022 a

L'arte come strumento di rilancio per Terni, ma anche come mezzo per promuovere la sostenibilità, il rispetto dell'ambiente e proporre un nuovo sguardo verso le città che attraversiamo ogni giorno. Tutto questo è racchiuso nel messaggio lanciato da GemellArte, Festival internazionale di arte contemporanea, creato dalla casa editrice Gn Media e realizzato sotto l'alto patrocinio dell’Ambasciata francese in Italia e dell’Institut Français Italia, allo scopo di creare nuove opportunità nel mondo dell'arte, rivitalizzando i gemellaggi fra le città italiane ed estere e valorizzandone il patrimonio locale. Al centro dell'edizione 2022 c'è ancora la street Art, protagonista di una doppia residenza artistica che rinnova il legame fra Terni e Saint-Ouen, gemellate dal 1961. Il tema di quest'anno è "Horizon", a richiamare l’orizzonte sospeso fra visibile e invisibile su cui si muovono gli artisti, che viene interpretato da Alex Pariss e David Pompili, vincitori della doppia call internazionale, a cura di Chiara Ronchini.

Il frutto della prima residenza, andata in scena tra il 4 e il 14 ottobre, è Il sole allo Zenit, murale (nella foto) dipinto negli spazi della Prua sul Nera, nella zona di via Carrara-viale Luigi Campofregoso (“Belvedere 13 giugno”), nel centro di Terni, che propone una rappresentazione simbolica di un’animazione, fotogramma per fotogramma, di un sole che sorge nel cielo. Ben 17 metri per 4 di colore, valorizzato dall’illuminazione creata ad hoc dall’Asm Terni. L'accensione dell'opera avverrà già in occasione dell'inaugurazione e quindi è possibile vedere il murale illuminato a partire dalla sera di sabato 15 ottobre. Secondo il presidente dell'Asm, Mirko Menecali, "questo progetto è coerente con la missione di Asm di creare valore sul territorio anche dal punto di vista culturale e artistico, e con questa illuminazione oltre a rendere fruibile l'opera anche di notte possiamo rendere l'area più sicura e allontanare il degrado".

A raccontare la genesi del murale è l'artista Alex Pariss. "La mia prima idea è stata quella di realizzare un'opera muraria che simulasse l'effetto di una breve animazione di un'alba, fotogramma per fotogramma, utilizzando la delimitazione degli spazi già esistente, determinata dalla particolare struttura di quella parete. Poi, però, passando sotto questo ponte, ho scoperto una realtà ancora più affascinante, osservando che la posizione del sole in questo luogo produce un effetto quasi paradossale. Così - afferma - ho deciso di rivedere leggermente la mia opera sfruttando questo effetto. La bellezza di un sole è spesso riservata a chi cammina sui ponti: ma ora, grazie all'arte, diventerà accessibile anche a chi dorme sotto i ponti". All'inaugurazione è intervenuto anche l'assessore comunale alla Cultura, Maurizio Cecconelli. La seconda residenza in calendario a Saint-Ouen fino al 21 ottobre ha per protagonista David Pompili. L’opera concepita per GemellArte e realizzata a Saint’Ouen è intitolata Space Horizon Queen e mescola vari elementi, offrendo un colorato tributo alla regina Elisabetta II, recentemente scomparsa. “Tutto diventa pop, tutto è colore, poesie urbane, mondi e orizzonti che si incontrano, dal presente al futuro. Un viaggio pieno di emozioni e messaggi, ricco di forme e colori, pois che si scontrano come pianeti impazziti alla ricerca di un nuovo orizzonte”, spiega l’artista.

