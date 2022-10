Psicologo gratis in azienda di San Gemini e ore dedicate al volontariato

Antonio Mosca 15 ottobre 2022 a

a

a

Consulenze psicologiche gratuite per i dipendenti e ore di lavoro retribuite da destinare al volontariato. Algeco, società leader nel settore delle costruzioni modulari in tutta Europa con sede anche a San Gemini, apre una nuova frontiera per quanto riguarda il welfare aziendale e il benessere psico-fisico dei suoi collaboratori. Proprio in questi giorni ha dedicato all'argomento un'iniziativa di ascolto e di riflessione collettiva guidata da due psicologhe e psicoterapeute. “E' importante capire che - ha spiegato Vito Amati, ceo di Algeco - ognuno di noi può fare la propria parte per aumentare la consapevolezza in merito a quali interventi preventivi sviluppare. Penso ad esempio alle iniziative promosse dalla nostra azienda e dedicate ai nostri dipendenti, come il supporto psicologico gratuito e il programma di welfare”. La giornata è stata articolata in due parti. Durante la mattinata Patrizia Moselli e Maria Luisa Manca, psicologhe e psicoterapeute, hanno sviluppato un incontro-confronto su come arrivare al benessere e le azioni messe in campo per approfondire e ampliare queste azioni.

Welfare Day, tecnologia al servizio della qualità di vita delle persone

Il pomeriggio è stato interamente dedicato ad attività di volontariato ambientale: tutti i collaboratori dell'azienda (nella foto) si sono dedicati alla città contribuendo a ripulire strade e aree verdi di San Gemini dai rifiuti abbandonati. “Ogni giorno - ha sottolineato Daniele Pirrotta, Hr manager di Algeco - proviamo ad ascoltare le persone e a migliorare il dialogo. Nell'ultimo anno abbiamo investito innanzitutto per alzare gli standard di sicurezza sul lavoro, il benessere comincia con il non farsi male.

Con la pandemia disturbi psichici aumentati del 30%, porte aperte in 140 ospedali

Poi ci siamo impegnati nel rendere l'ambiente di lavoro accogliente, nell'introdurre smartworking e lavoro flessibile così da conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari e personali. Abbiamo previsto aumenti retributivi, una piattaforma di welfare e un supporto psicologico gratuito a disposizione di tutti i dipendenti. Da oggi, inoltre, l'azienda mette a disposizione dei lavoratori alcune ore retribuite ogni mese da poter dedicare all'associazione di volontariato che ciascuno sceglierà, per contribuire così collettivamente al benessere della comunità. Abbiamo quindi avviato un percorso per migliorare il clima lavorativo e la vita dei collaboratori che sono i principali promotori del successo di un'azienda”. Per il presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria, Riccardo Morelli, “questa iniziativa testimonia come le aziende possano costituire un punto di riferimento per i lavoratori e le loro famiglie”. “Condividere progetti come questo - ha rilevato il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella - porta a una crescita collettiva. Ecco perché l'amministrazione comunale è attenta a incentivare e sostenere progetti che promuovano il benessere dell'intera comunità”.

Bonus da 200 euro a tutti i dipendenti contro il carovita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.